Muere María Teresa Rodríguez Mayer, propietaria de la histórica azabachería Rodmayer en Santiago

El gremio del Azabache está hoy de luto en Santiago. María Teresa Rodríguez Mayer, propietaria de la histórica azabachería Rodmayer que se ubica en el número 1 de la praza da Quintana de Vivos, ha muerto este viernes a los 91 años de edad.

Muy conocida en la capital de Galicia, Teresa es integrante de una emblemática saga familiar de artesanos en Compostela: los Mayer. Nieta de Enrique Mayer Castro -el primero de esta estirpe en nacer en Santiago- heredó el amor por el Azabache del taller que fundó su abuelo en los soportales de la Quintana, y con el que posteriormente continuó su tío, también llamado Enrique.

Una muestra de las piezas artesanales de la azabachería Rodmayer / Cedida

Trabajadora incansable desde los 16 años, Teresa Rodríguez Mayer abría la azabachería Rodmayer en el año 1988. El lugar escogido fue un pequeño local de la calle de tránsito entre la praza de la Inmaculada y la Quintana y, desde entonces, ha sido todo un referente de este oficio tan ligado a Santiago. Con su muerte 38 años después de su apertura, el comercio del casco histórico pierde a una de sus caras más queridas y reconocibles.

Su funeral se celebra este sábado

Tal y como cita la esquela publicada en EL CORREO GALLEGO de María Teresa Rodríguez Mayer, sus restos mortales están siedo velados en la sala Cervantes del Complejo Funeraria Apóstol.

Será este sábado a las cinco de la tarde cuando se celebre el funeral por su eterno descanso en la capilla del complejo para, seguidamente, recibir cristiana sepultura en el cementerio de Boisaca.