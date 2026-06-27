La Orquesta y Coro de la USC abre la inscripción para su Encuentro de Verano 2026: fechas, requisitos y programa

La Orquesta y Coro de la Universidad de Santiago (OCUSC) organiza una nueva edición de su Encontro de Verán, para el que ya está abierto el plazo de inscripción. Se trata de una iniciativa formativa y artística que reunirá durante varios días a jóvenes músicos y cantantes de distintos puntos de Galicia y de otras comunidades en un proyecto intensivo de convivencia, aprendizaje e interpretación musical.

La convocatoria, cuyo plazo de inscripción finaliza el 6 de julio, está dirigida tanto a integrantes de orquesta como de coro, vinculados o no a la Universidad de Santiago de Compostela, tales como estudiantes de música, miembros de agrupaciones musicales, aficionados con experiencia previa y cantantes a partir de los 15 años de edad.

Un encuentro dedicado al centenario de la Biblioteca América de la USC

En esta edición, el encuentro contará con un marcado carácter patrimonial y cultural al estar dedicado al centenario de la Biblioteca América de la Universidad de Santiago, una de las colecciones bibliográficas y documentales más singulares de Europa sobre el continente americano. Como eje central del proyecto artístico, los participantes trabajarán sobre un repertorio especialmente seleccionado a partir de fondos musicales conservados en esta institución.

El programa incluirá la recuperación, arreglo e interpretación de obras depositadas en la Biblioteca América desde los primeros años del siglo XX, a través de partituras cedidas por compositores e instituciones de diversos países latinoamericanos. Este trabajo permitirá acercar al público un patrimonio musical poco conocido y contribuir a su difusión y puesta en valor desde una perspectiva artística y educativa.

Bajo la dirección de un equipo de profesorado especializado, las personas participantes desarrollarán un intenso programa de ensayos que culminará con una serie de conciertos abiertos al público. El proyecto combina la formación musical de alto nivel con la investigación, la divulgación cultural y la convivencia entre personas procedentes de diferentes contextos académicos y musicales.

Con el objetivo de favorecer la participación de estudiantes y músicos procedentes de fuera del área de Santiago de Compostela, la organización proporcionará alojamiento gratuito a las personas admitidas que lo necesiten, facilitando así la igualdad de oportunidades en el acceso a la actividad.