Santiago y alrededores se despiden de los rodajes de la nueva película de María Vázquez sobre la Galicia rural de los años 90

Santiago y sus alrededores se despiden de los rodajes de Un Deus que non baila, película en gallego del cineasta amesano Pedro Díaz —que, en principio, iba a recibir el nombre de Serenade, un Deus que non baila— en la que aborda nuevas formas de familia, el peso de la religión y la búsqueda de la libertad a través de diferentes generaciones de la Galicia rural de finales de los años 90.

El director amesano Pedro Díaz, en la sala Capitol, durante los rodajes de ‘Un Deus que non baila’. / Antonio Hernández

Una idea del cineasta amesano Pedro Díaz

«A idea xorde das moitas viaxes que fixen desde Ames e Santiago ata Madrid, onde levo 12 anos vivindo e traballando, e preguntándome moitas veces, case coma unha psicoanálise, de onde veño, por que son quen son e como a nosa herdanza cultural condiciónanos a día de hoxe», señaló a EL CORREO GALLEGO, durante las grabaciones llevadas a cabo a comienzos de la semana pasada en la Sala Capitol de la capital gallega, el director Pedro Díaz.

El propio Díaz reconoce que, a partir de ese psicoanálisis, «apareceron personaxes que me rodearon toda a vida». «Algúns son máis reais, outros máis ficticios e hainos que son unha mestura de moitos», añadió.

El conselleiro José López Campos, flanqueado por los alcaldes de Ames y Outes, con el equipo de rodaje, en la Iglesia de San Xoán de Roo. / Cedida

Protagonizada por María Vázquez

Unos personajes cuyos papeles protagonistas recaen en tres mujeres: Ana Santos (Rapa), Bruna Cusí (Verano 1993) y María Vázquez (Matria, Los pequeños amores), una actriz, esta última, en la que Díaz pensó desde el primer momento.

«A segunda versión do guión xa estaba escrita para María Vázquez. Cando lle presentei o proxecto era case coma ir a por todas, xa que escribir poñéndolle a cara a un personaxe é moi perigoso, porque despois, se recibes un non, custa moito cambiarlle a cara a esa figura que tes sobre o papel. Neste caso, tiven a inmensa sorte de que María quixo participar. A partir de aí, foron xurdindo máis nomes. Non podo estar máis contento co reparto do filme, no que se atopan Federico Pérez, Miguel de Lira, Ana Santos e Iria Chouza, unha nena para a que esta é a súa primeira película e que penso que vai ser un descubrimento para toda a industria», enfatizó Díaz.

Película rodada en Santiago y alrededores

Los rodajes del filme se llevaron a cabo en emblemáticos locales compostelanos como la ya citada Sala Capitol, pero también en conocidas zonas de Santiago como la Alameda, que aparecerá abarrotada de gente en escenas de la película grabadas en plenas fiestas de la Ascensión. «Foi moi bonito rodar na Alameda durante as festas, todo cheo de xente. Levaba moito tempo sen ir e recordoume moito a miña infancia», recordó Díaz.

Ambos espacios, junto a otras localizaciones de Brión, Outes, Bastavaliños, A Baña, Coristanco, Ames y Negreira, ambientan una película que, en palabras de su director, «pretende ser un retrato dos anos 90 no que se poden identificar moitas persoas criadas nun entorno rural como son as beiras de Santiago de Compostela, nun val como o Val da Maía, no que convivía o tradicional e o moderno».

Por la izquierda, Pedro Díaz, María Vázquez, Blas García, José López Campos y Francisco Calo, en la Iglesia de San Xoán de Roo, durante los rodajes de ‘Un Deus que non baila’. / Cedida

Tres mujeres en la Galicia de los años 90

Una época a la que nos traslada Un Deus que non baila a través de María (María Vázquez), una mujer que quiere cumplir el último deseo de su madre meses antes de su fallecimiento: que su nieta —la hija de María— haga la primera comunión. Será entonces cuando una nueva monja —a la que pondrá cara Bruna Cusí— se cruce en su camino al llegar, de forma temporal, a la parroquia de la localidad gallega en la que residen entre muchos rumores sobre los motivos que la llevaron hasta allí.

«Máis aló da trama, esta película fala da importancia das nosas avoas e das nosas nais. Somos un cúmulo de todo o que nos ensinaron e dos esforzos dos nosos pais para construír unha liberdade da que, a día de hoxe, estamos desfrutando», destacó Díaz, que espera llevar este largometraje a las salas de cine el próximo año.

Una nominada a los Oscar en el equipo técnico

La película, que cuenta con la participación de Amanda Villavieja, nominada al Oscar a Mejor Sonido por Sirat, es una coprodución hispano-portuguesa en la que participan Mandrágora Cinema, Salon Indien Films, Matriuska Producións, Nu Boyana Portugal y Serenade Cinema AIE en colaboración con RTVE y Movistar Plus+.

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Además, cuenta con la financiación del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic).