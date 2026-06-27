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Santiago avanza na roza de máis de 500 quilómetros de pistas e camiños do rural

Xa se realizaron estes labores en Laraño, A Rocha-Vidán, A Curuxeira, a área rural do Castiñeiriño, O Eixo, Marrozos e Aríns e continuarán ao longo do verán ata actuar nas 29 parroquias

A campaña de roza actúa sobre 500 quilómetros de pistas e camiños municipais distribuídos en 29 parroquias e lugares rurais.

A campaña de roza actúa sobre 500 quilómetros de pistas e camiños municipais distribuídos en 29 parroquias e lugares rurais. / Concello de Santiago

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L.R.

Santiago

O Concello de Santiago continuou durante o mes de xuño os traballos de roza da vexetación en vías públicas e fincas municipais da área rural do municipio. En concreto, a brigada municipal e as das concesionarias levaron a cabo estes labores en Laraño, A Rocha-Vidán, A Curuxeira, a área rural do Castiñeiriño, O Eixo, Marrozos e Aríns. O luns 29 e o martes 30, o traballo prosegue en Bando. Dende o Concello indican que no caso do Eixo e Aríns, os traballos leváronse a cabo antes da celebración de festividades locais, "co obxectivo de optimizar a situación dos camiños públicos e espazos de festa".

A roza, comezada durante o mes de maio, está prevista que chegue ao longo do verán a todas as parroquias do rural compostelán, segundo un calendario presentado durante a última xuntanza do Consello Municipal do Medio Rural.

A campaña de roza actúa sobre 500 quilómetros de pistas e camiños municipais distribuídos en 29 parroquias e lugares rurais, onde se opera utilizando medios mecanizados combinados con limpeza manual e sen uso de herbicidas. Seguindo o acordo do Concello coa Federación Rural (Ferusa), cada ano a roza dá comezo nunha parroquia distinta, tendo arrincado desta volta os traballos en Figueiras en maio. Cara ao final da campaña, segundo apunta o goberno municipal, efectuaranse novos traballos de roza nas zonas xa anteriormente limpadas.

Encontros da alcaldesa e concelleiros coas asociacións veciñais

Durante as últimas semanas, membros do goberno municipal levaron a cabo varias xuntanzas con asociacións veciñais do rural para, entre outros asuntos, trasladar a realización destes traballos e recoller as suxestións da veciñanza. Así, a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín Rei, estivo en Grixoa, Santa Cristina de Fecha e A Rocha, acompañada en distintas ocasións polos concelleiros de Rural, Pilar Lueiro (A Rocha, Santa Cristina de Fecha, Grixoa); Sustentabilidade Ambiental e Obras, Xesús Domínguez (A Rocha, Santa Cristina de Fecha, Grixoa) e Mobilidade, Xan Duro (A Rocha, Grixoa). Ademais, Lueiro e Domínguez mantiveron un encontro coa veciñanza de Marantes a respecto das obras de abastecemento.

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Reunión da alcaldesa e concelleiros con veciños do rural compostelán. / Concello de Santiago

"Estas reunións permitiron á alcaldesa e os distintos membros do goberno reiterar o compromiso do Concello co medio rural compostelán, concretado en iniciativas como o programa de rozas consensuado con Ferusa, ademais de adiantar proxectos e investimentos nas distintas parroquias e dar conta do estado dos xa comezados", aseguran.

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