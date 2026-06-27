Santiago convoca una reunión por el impago de la paga extra de verano a las trabajadoras del SAF

El Concello de Santiago convocará una reunión conjunta con la empresa adjudicataria del Servizo de Axuda no Fogar y con los representantes de las trabajadoras para abordar el impago de la paga extraordinaria de verano a la plantilla. Así lo anunció este jueves en rueda de prensa la concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, quien aseguró que Raxoi ya ha mantenido “múltiples reunións con cada unha das partes” y que la Administración municipal está "ao día no pago das facturas do servizo".

La concejala María Rozas. / Concello de Santiago

La teniente de alcaldesa insistió en que el Concello será “rigoroso” y se mantendrá “vixilante” para exigir el cumplimiento del contrato del SAF, tanto en lo relativo a la atención de las personas usuarias como en la defensa de los derechos laborales de las trabajadoras.

Según defendió Rozas, “non é atribuíble a este contrato a tensión financeira transitoria da que fala a empresa para xustificar o atraso dos pagos ao seu persoal”, ya que el Concello, apunta, mantiene al día los pagos correspondientes al servicio.

Una concentración de quince horas ante el Concello

El anuncio municipal sucede la misma jornada en que el comité de empresa del SAF, a través de UGT, convoca una concentración-vigilia el próximo lunes 29 de junio, entre las 7.00 y las 22.00 horas, delante de la sede del Concello de Santiago. La protesta busca denunciar el impago de la paga extraordinaria de verano por parte de la UTE SIAD24-Asistenzia, concesionaria del servicio.

El comité apunta que la plantilla continúa prestando el servicio con normalidad y garantizando la atención a las personas usuarias, pese a no haber cobrado una paga que debía abonarse el pasado 15 de junio. Las representantes de las trabajadoras denuncian que la empresa incumple una de sus obligaciones básicas: pagar en tiempo y forma los salarios.

Una trabajadora del SAF acompaña a una usuaria del servicio. / Candela F. Roldán

La convocatoria llega tras la reunión mantenida en la tarde de este jueves entre la dirección de la UTE y las delegadas del comité de empresa. Según la versión sindical, en ese encuentro la empresa no asumió ningún compromiso concreto sobre el abono de la paga extraordinaria y se limitó a proponer nuevas reuniones sin ofrecer soluciones ni garantizar el cumplimiento de sus obligaciones salariales.

El comité considera “intolerable” que las trabajadoras de un servicio público esencial tengan que soportar retrasos e incertidumbre salarial mientras la empresa alega problemas económicos. “Os dereitos laborais non poden depender da situación financeira dunha empresa concesionaria”, advierten las representantes del personal.

El contrato actual fue firmado en 2024

Rozas recordó que el contrato del SAF fue firmado en 2024 y que la prórroga actualmente en vigor estaba prevista en la licitación. También apuntó que la UTE Siad-Asistenzia resultó adjudicataria del servicio con una oferta que rebajaba en medio millón de euros el presupuesto base de licitación establecido por el Concello en los pliegos.

La responsable municipal defendió que el SAF es “un servizo prioritario” para el Gobierno local y vinculó esa prioridad con el incremento presupuestario del contrato. Según expuso, el presupuesto anual pasó de los tres millones de euros del anterior contrato a los 6,3 millones del actual, lo que, según indicó, supone un incremento del 73%.

“A nosa vontade e a nosa obriga é garantir que ese contrato se cumpra en todos os seus termos”, sentenció Rozas.

El comité reclama la remunicipalización del SAF

El comité de empresa reclama al Concello de Santiago que se implique en la resolución del conflicto como titular del servicio. Las representantes del personal sostienen que el SAF forma parte de los servicios públicos municipales y que la Administración local no puede permanecer ajena a una situación que afecta tanto a las condiciones laborales de las trabajadoras como a la estabilidad del propio servicio.

Además, el comité considera que este conflicto vuelve a evidenciar las “limitacións do modelo de xestión privatizada” y reclama la remunicipalización del SAF como la mejor garantía para evitar que las trabajadoras y las personas usuarias sufran las consecuencias de las dificultades económicas de las empresas concesionarias.

La concentración del lunes exigirá el pago inmediato de la paga extraordinaria de verano, el cumplimiento de las obligaciones salariales por parte de la UTE, la implicación del Concello en la resolución del conflicto y la defensa de un servicio público esencial.

Concentración de las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) en Área Central, el pasado 28 de febrero / | J. P. / JACOBO TÁBOAS

El comité advierte de que no descarta nuevas movilizaciones si no se produce una solución inmediata. “Non imos normalizar que se traballe sen cobrar o que corresponde. Esiximos respecto aos dereitos laborais e o pagamento inmediato da débeda co persoal”, concluyen las representantes de la plantilla en el comunicado emitido.