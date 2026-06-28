"Estas festas son moi de barrio": San Pedro y A Rocha Forte celebran un sábado de romería, música y comunidad

Santiago tuvo este sábado más de un barrio celebrando a su manera. Mientras San Pedro llenaba sus calles de música, mercado social, juegos, baile y ambiente vecinal, A Rocha Forte reunía a unos 70 vecinos junto a las ruinas del antiguo castillo en una romería más íntima, de esas en las que casi todos se conocen por el nombre. Dos fiestas distintas en tamaño, pero unidas por una misma idea: la de sacar la vida comunitaria a la calle.

En el barrio de San Pedro, la jornada fue una de las más completas de sus fiestas patronales. Desde primera hora, las calles se llenaron de alboradas, talleres, familias, paseos tranquilos, vecinos que se encontraban sin haber quedado y visitantes que se dejaron arrastrar por una programación pensada para ocupar el día entero.

“Este ano son máis tranquilas, máis de barrio”, resumía Mercedes Vázquez, vecina de toda la vida y una de las personas que mejor conoce la celebración. Desde su primera edición y durante 15 años formó parte de la comisión organizadora. Ahora observa la fiesta desde otro lugar, pero con la misma cercanía. Lo que más le gusta, explica, es “o ambiente, sobre todo, e tamén atoparse cos veciños cos que o resto do ano non falas por andar a correr”.

Vecinos del barrio disfrutando del ambiente / Jesús Prieto

Una agenda a rebosar

Las fiestas de San Pedro llegaban al sábado después de dos primeras jornadas en las que el barrio ya había calentado motores con pregón, música, teatro, pasacalles, propuestas participativas y actividades nocturnas. Desde el jueves, la programación fue ocupando distintos rincones del barrio, con praza do 8M, la Cruz de San Pedro, la praza da Angustia, el Centro Don Bosco o el entorno de la iglesia como algunos de los puntos principales.

Pero el sábado fue, por volumen y ambiente, una de las jornadas centrales. La mañana comenzó con las alboradas de As Pallocas y Doners&Kebaps, que pusieron sonido al arranque de un día largo, y continuó con propuestas familiares y creativas como los talleres del CGAC o la actividad Pezas de froita e música electrónica, en la Cruz de San Pedro. A mediodía, la sesión vermú con el Trío la Noche de O Grove ayudó a consolidar el ambiente de una fiesta pensada para quedarse en la calle.

Eladio Lois

Durante todo el día, el mercado social funcionó como uno de los grandes puntos de encuentro, con tránsito constante de vecinos, familias y visitantes. Por la tarde, la programación mantuvo vivo el pulso del barrio con los juegos organizados por Vaidavai y el pintacaras en la praza da Angustia, la Ruta Paxareiro organizada por SEO BirdLife y la propuesta Bailar o Barrio, con Andrea Quintana y M.Wilson. También hubo espacio para la música más institucional, con la actuación de la Banda Municipal de Música de Santiago en Concheiros, y para el teatro, con una nueva representación de Unha casa de tolos, de Carauta Teatro, en el Centro Don Bosco.

Ya de noche, la música se prolongó hasta bien entrada la madrugada con nombres como Ataque Escampe, Averío y DJ Lúa Gándara, entre otros. La jornada, por tanto, reflejó que estas fiestas van mucho más allá de un cartel: música en una plaza, niños jugando en otra, vecinos poniéndose al día en las esquinas y visitantes descubriendo que San Pedro se entiende mejor sintiéndolo que siguiendo una programación.

La primera vez de muchos

Aunque el público mayoritario de las fiestas es local, la jornada también tuvo algo de bienvenida para quienes todavía están descubriendo Santiago más allá de la postal turística. Es el caso de Ana Paces, de 27 años y procedente de Cádiz, que se encuentra en la ciudad de paso por motivos laborales. Acompañada por tres amigas, disfrutaba este sábado de las fiestas de San Pedro con la mirada de quien llega por primera vez a una celebración de barrio compostelana.

Para ella, “lo mejor es disfrutar de los barrios y no quedarse solo en lo turístico”. Una de sus amigas, llegada de Nueva Zelanda, vivía también la fiesta con sorpresa, pero muy bien adaptada al ambiente. Según cuenta Ana, “está flipando, pero se lo pasa estupendamente”.

El público disfruta de una de las actuaciones musicales de la jornada / Jesús Prieto

A pocos metros, Emilio Pañero también se mezclaba ya con el ambiente vecinal, aunque todavía no vive en San Pedro. Aunque no vive muy lejos, se mudará al barrio en septiembre, pero este sábado parecía querer adelantar la mudanza a golpe de fiesta. “O plan é estar todo o día por aquí, coa miña compañeira, e bailar moito”, explicaba.

A Rocha Forte celebra su romería más íntima

Mientras San Pedro vivía su sábado grande, la Rocha Forte celebraba también este sábado la XV Romaría do Castelo da Rocha Forte, una cita organizada cada año por la Asociación Cultural Rocha Forte junto a las ruinas del castillo. La fiesta comenzó a las 13.00 horas y congregó a unos 70 vecinos de la zona en una celebración de escala pequeña, familiar y muy vinculada al entorno.

La jornada arrancó con el canto coral de la habanera Casiñas brancas, que precedió al tradicional xantar popular. La tarde no detuvo el ritmo, y fue amenizada musicalmente por el trío Son Bolero.

Eladio Lois

El presidente de la asociación organizadora, Carlos Delgado, destaca el carácter cercano de una cita que se mantiene viva año tras año. “É unha festa que leva moitos anos facéndose, é moi íntima e moi de amigos, coñecémonos todos e iso é o mellor”, explica.

Esta celebración no compite en tamaño con otras celebraciones de la ciudad, pero tampoco lo pretende. Su valor está en otro lugar: en reunir a los vecinos alrededor de un espacio cargado de memoria, en mantener una tradición comunitaria y en convertir durante unas horas las ruinas del castillo en punto de encuentro.

Belvís despide hoy las fiestas de San Pedro

Después del sábado grande, San Pedro afronta este domingo la última jornada de sus fiestas patronales. La programación comenzará a las 11.00 horas con las alboradas de Não faz mal y Airiños do Maycar. A las 13.00 horas está previsto el baile tradicional de A Xuntanza en la Cruz de San Pedro y en la praza 8M.

El cierre llegará al mediodía con la romería en el parque de Belvís, una de las citas más esperadas por quienes viven estas fiestas como una celebración de barrio, pero también como una reunión abierta a toda la ciudad. Habrá pulpo, churrasco y barra de bebidas a cargo de la comisión, que pide a los asistentes que lleven “copo e cartos da casa”. La jornada estará amenizada por la Asociación de Xogos Tradicionais de Compostela y un bingo musical. Será el punto final a cuatro días de programación en los que San Pedro volvió a demostrar su capacidad para llenar las calles sin perder su escala de barrio.