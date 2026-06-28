"No actuó de la mejor manera"
Un intento desesperado por apagar una sartén al fuego acaba con una mujer hospitalizada en Santiago
El suceso ocurrió este sábado en la cocina de un piso en un inmueble del Ensanche y obligó a intervenir a los Bomberos para evitar que se propagase
La inquilina fue trasladada en ambulancia al hospital por inhalación de gases
El intento desesperado de una mujer este sábado por apagar una sartén al fuego en la cocina de su piso en la calle Montero Ríos, terminó con la vivienda bastante afectada y con ella trasladada a un hospital de Santiago por inhalación de gases.
Según la información facilitada por el 112 Galicia, fue una vecina del edificio la que alertó a la central de emergencias en torno a las 22:25 horas. En su llamada indicaba que la inquilina del primer piso estaba pidiendo ayuda y que una intensa humareda salía de su vivienda. Con esta información, se dio aviso de inmediato tanto al parque de Bomberos de Santiago como al 061 y a la Policía Nacional y Local.
La mujer no actuó de la mejor manera
"Con la situación de emergencia no actuó de la mejor manera y creó algo de mayor problema". Son palabras a EL CORREO GALLEGO de Ángel Paz, mando al cargo del turno de los Bomberos que esta pasada noche acudió al conato de incendio que se produjo en Montero Ríos. Paz relata a este diario que cuando recibieron el aviso, la información era de que "su inquilina se encontraba dentro de la vivienda", pero una vez llegados al lugar del suceso comprobaron que ya había salido, aunque tal y como explica, "estaba nerviosa y había inhalado bastantes gases".
Del mismo modo, el mando cuenta cómo se ocasionó tal situación: "La mujer tenía una sartén al fuego, y en vez de hacer lo que normalmente recomendamos, echó encima como una especie de mantillas y ropa, creando todavía más problemática y generando más gases". Asimismo, narra cómo fue la actuación de sus efectivos y los daños ocasionados por el fuego. "Nosotros una vez llegamos, rápidamente intervenimos y sofocamos en fuego en la cocina, que quedó dañada todo lo que son las encimeras y la parte eléctrica", aclara el bombero.
Una vez apagado, la dotación del servicio de extinción de incendios de Santiago procedió a ventilar la vivienda, que se había inundado de humo y gases, mientras que, a la inquilina, "la trasladaron al hospital para una revisión y para ver que tipo de gases había inhalado", confirma el mando.
Cómo actuar ante una situación similar
Según Ángel Paz, la manera de actuar de la mujer que este sábado resultó herida en Santiago no fue la correcta, pero comprende que "con los nervios, esto pueda pasar". Por ello, no quiere dejar pasar la ocasión de recordar cómo sí se debe actuar ante una situación similar. "Lo importante es coger cualquier elemento como una tapa metálica e intentar taponarla para que se apague", expone.
Pero... ¿Y si ya se ha extendido? En este caso las recomendaciones del Bombero de Santiago son claras: "Cierras la puerta de la cocina, bajas los fusibles de la vivienda, coges las llaves y sales del edificio mientras acudimos. Así cuando lleguemos, lo que pueda estar pasando ya está sin suministración eléctrica y confinado dentro de esa zona, que en este caso fue la cocina".
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