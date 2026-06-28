De convento a joya gastronómica: la panadería oculta de Santiago que gasta 50 kilos de almendra en sus tartas

Un pequeño cartel de forja indica la ubicación de una de las mayores joyas panaderas de Santiago. El local cumple todas las reglas de los auténticos tesoros: exige cierto empeño en buscarlo, está en un enclave histórico y tropezar con él tiene premio.

Incluso si uno es de mirada despistada aún puede conservar la esperanza de cruzar sus puertas y hacerse con el botín de su vitrina. Basta con seguir el olor a almendra y azúcar que llena la Rúa de San Clemente, donde, en el número 22 y desde hace ya tres décadas, María Jesús Míguez colma con sus famosas tartas de Santiago a todo el casco antiguo.

Dice que su secreto es el fruto seco, que se le acaba en cuanto deja de vigilar un rato las provisiones de su almacén. "Gasto 50 kilos de almendra cada 15 días. Tiene que ser marcona, otra no tiene nada que ver, y hay que molerla a mano, porque la que se compra molida es de todo menos eso", asegura la propietaria de la Panadería Mimos.

Después de una vida haciendo pan en A Barcia, sus padres abrieron el negocio hace 35 años, tomándole el relevo a otro antiguo horno de la zona. En total, el lugar lleva respirando harina prácticamente "un siglo", pero puede que sea su pasado religioso el que explique que, para muchos, las tartas de Míguez sean gloriosas. "Antes de ser una panadería, esto era un convento. Aún tenemos una pila bautismal en la huerta".

Panadería Mimos, un horno familiar escondido en la zona vieja

María Jesús es la segunda generación de los Míguez que se ha dedicado a las masas. La vena panadera la comenzó su padre hace más de 60 años, cuando se vio en la necesidad de encontrar una forma de contribuir a la economía de un hogar en el que cada gasto requería esfuerzo.

Pertenecía a una familia humilde y su madre había fallecido cuando él tenía solo 18 meses de vida. A los 14 años, una edad en la que los jóvenes de hoy salen y se divierten, él ya repartía el pan antes de ir al colegio y se preparaba para convertir el horno en un sustento estable para su futuro.

Montar su negocio, dice su hija, "fue un sacrificio enorme". "Siempre trabajaba horas de más. Cuando tenían la panadería en A Barcia yo iba a echar una mano y en la de aquí ya llevo 30 años", cuenta la dueña de Mimos, que se estrenó en el mundo de las masas a la misma edad que su padre.

Al principio, ayudaba en tareas sencillas, mientras iba aprendiendo los secretos del pan de su progenitor y de los dulces de su madre. La receta de su tarta de Santiago -seguramente una de las más alabadas de Compostela-, es exactamente la misma que se hacía entonces, preparando "todo a mano" y usando solo "huevos, almendra y azúcar, como debe ser".

Tampoco se vale de instrumentos modernos, como la batidora. "Si la usas, te sale como un bizcocho. La mía queda jugosa, no es como las que hay normalmente. La gente dice que es como si se deshiciese", explica la pastelera, cuyo postre le ha valido toda una base fiel de clientes tanto en su obrador como en su despacho de la Rúa Nova.

Un público de todas partes

Muchos de los que se acercan a Mimos son de Compostela, pero otros llegan desde distintos puntos de España e incluso del extranjero. Todos los años, por ejemplo, un profesor de Jaén se acerca hasta esta popular pastelería de Santiago con su clase y encarga "entre 95 y 100 tartas" para delicia de los niños.

También viajan desde Inglaterra para visitarla, desde que su elaboración salió en la televisión del país. Míguez pensaba que aquello "no iba a influir en nada", pero se equivocó. "Yo no quería hacer el programa, pero me convencieron. Ahora siempre vienen ingleses preguntando por la tarta", indica entre risas.

Sus empanadas, que prepara con masa de pan y con cebolla pochada en sus fogones, son otro de los bestsellers del negocio, en el que trabaja mano a mano junto a su hija y su marido. Las jornadas comienzan al caer la noche y se alargan hasta el mediodía con una lógica estratégica en el horneado que resulta clave para que cada producto salga en tiempo y forma.

Cuando llega al obrador a medianoche, primero empieza con los panes -sus roscas y su pan de trigo do país son célebres-, y después sigue con las empanadas de pulpo, atún, zamburiñas y otro sinfín de rellenos. Lo último son los postres. "Tiene que ser así por el horno. Para los dulces no es bueno que esté muy caliente. Si metes el pan y luego las empanadas, va bajando la temperatura hasta que ya está bien para los pasteles", indica la repostera, que tiene claro su leitmotiv: "Lo que hago, lo hago en condiciones".