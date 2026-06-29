COMPORTAMIENTOS INCÍVICOS
Acampada en la Praza do Obradoiro con vistas a la Catedral de Santiago: la Policía Local desaloja a un peregrino de los bajos del Pazo de Raxoi
Las imágenes de la tienda, instalada en pleno corazón del casco histórico, han vuelto a reavivar el viejo debate de este tipo de comportamientos en alguno de nuestro visitantes
Con la llegada del verano, los actos incívicos de aquellos que visitan Santiago suelen aumentar. Es lo que ha pasado este lunes en la Praza do Obradoiro y, concretamente, bajo los soportales del Pazo de Raxoi, dónde un peregrino instaló su tienda de campaña para pasar la noche con vistas a la Catedral.
Unas imágenes que, después de ser publicadas en la redes sociales, han vuelto a reavivar el viejo debate de este tipo de comportamientos en personas que llegan a la capital de Galicia después de realizar el Camino, y que en algunos casos, no son los adecuados en un entorno declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985.
Ya ha sido desalojado
Tras tener conocimiento de esta nueva situación de mal comportamiento en Compostela, fuentes municipales consultadas por EL CORREO GALLEGO han confirmado a este diario que en el interior de la tienda de campaña descubierta a primera hora en pleno corazón del casco histórico había un hombre, y que en teoría, "é un peregrino".
Asimismo, añaden que esta persona ya ha sido desalojada del Obradoiro por agentes de la Policía Local de Santiago y apuntan, además, que "non estaba en boas condicións".
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