Alerta en Santiago por dos nuevas estafas: suplantan al Concello y usan una falsa revista de la Policía Local para pedir dinero

El Concello de Santiago ha lanzado un aviso a vecinos y comerciantes de Santiago tras detectar la Policía Local dos intentos de estafa registrados en los últimos días en la ciudad.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el Concello de Santiago advierte sobre el modus operandi utilizado en ambos casos, en los que los estafadores se hacen pasar por el propio concello compostelano y por la Policía Local para intentar obtener dinero de comerciantes y particulares.

En qué consisten las estafas detectadas en Santiago

En la primera de ellas, una persona se hace pasar por un supuesto "xestor do Concello" y reclama telefónicamente el pago de una taxa municipal a comercios de la ciudad.

La segunda, por su parte, consiste en un intento de fraude por parte de una persona que solicita "unha achega económica" para una supuesta revista de la Policía Local que no existe.

Ante este tipo de situaciones, el Concello de Santiago hace un llamamiento a la prudencia y recuerda que "diante de calquera petición sospeitosa" la ciudadanía recurra a los canales oficiales para verificar cualquier comunicación relacionada con pagos municipales y, en caso de haber sido víctima o detectar un intento de estafa, denunciar ante la Policía Nacional.

Se recomienda siempre desconfiar, verificar y nunca facilitar datos personales o bancarios ni realizar ningún tipo de pago sin hacer las comprobaciones previas oportunas.