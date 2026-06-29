Un chef de Santiago compite por el título de Mellor Cociñeiro de Tapas 2026 con una propuesta inspirada en el Castelo da Rocha

Un homenaje a la fortaleza de su villa natal y a los recuerdos de su infancia. Esta es la propuesta con la que el chef compostelano Rodrigo Seoane de ArteSana Gastrobar (avenida de Ferrol, 9) aspira a convertirse en el Mellor Cociñeiro de Tapas 2026 'Sete cidades, sete sabores'.

Organizado por Turismo de Galicia, siete cocineros gallegos, uno de cada una de las siete grandes ciudades de Galicia, competirán este martes 30 de junio por el título de Mellor Cociñeiro de Tapas en la décima edición del concurso gastronómico. La gala tendrá lugar en la Cidade da Cultura de Santiago desde las 20.00 horas.

Según han explicado desde la organización del certamen gastronómico, cada cocinero tendrá un máximo de 4 minutos para realizar su tapa en el escenario. La orden de participación será: Ferrol, A Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra, Vigo, Ourense y Lugo.

Dos premios en juego: jurado profesional y popular

En juego estarán dos galardones. Por un lado, el premio del jurado profesional, integrado por José Paz Gestoso, director del CSHG; Ana Méndez Gil, directora de Galicia Calidade; Alejandro Ferreiro del restaurante O Sendeiro (Santiago de Compostela) y ganador del premio del jurado técnico el año pasado; Álex Martínez, del restaurante Bacelo (Ferrol) y los ganadores del premio del jurado popular del año pasado; Alberto Traversa de La Alacena Roja y Mª José Basanta, @laurelycanela.

Ellos serán los encargados de valorar cada tapa según criterios de presentación, textura, sazón y sabor, concepto y originalidad. Por otro lado, también competirán por el premio del jurado popular, integrado por los invitados a la gala, que utilizarán un sistema de televotación.

La tapa 'Castelo da Rocha' elaborada por Rodrigo Seoane, de ArteSana Gastrobar / Cedida

Un homenaje al Castelo da Rocha

Santiago estará representado por el chef santiagués, natural de A Rocha, Rodrigo Seoane, y su propuesta 'Castelo da Rocha, con la que rinde homenaje a esta fortaleza compostelana y a su infancia.

Para los compostelanos no se trata de una tapa desconocida, pues viene de ganar la última edición del Santiago(é)Tapas.

La tapa parte de un estofado tradicional de conejo, cocinado despacio hasta lograr una textura melosa, que se presenta en un formato contemporáneo de gyoza al vapor. La tapa se completa con una salsa reducida con notas cítricas de yuzu y hojas de limón, una espuma de chirivía y un toque vibrante de siete especias japonesas.

Noticias relacionadas

Los otros chefs participantes

Rodrigo Seoane competirá en el concurso los representantes de las otras seis ciudades gallegas: Rubén González de El Cafetín, en Pontevedra; Carlos Montes de La Sinfonería Gastrobar, de A Coruña: Adrián Pérez de Sinxelo, en Ferrol; Rebeca Guede de La Ourensana, en Vigo; Beatriz Alcalá de La zapatería del abuelo, de Ourense; y Jose Luis Pardo de El Boni, en Lugo.