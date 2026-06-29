Concentración de personal del SAF de Santiago por el impago de la extra de verano

Larga jornada reivindicativa la que afronta este lunes ante el Pazo de Raxoi el personal del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) que presta esta asistencia en Santiago, con una concentración programada entre las 07:00 y las 22:00 horas para reclamar que la concesionaria del mismo, la UTE SIAD24-Asistenzia, les pague la extra de verano, que según su convenio se debería haber abonado el pasado 15 de junio y sobre la que por ahora no saben nada.

Esther Goris, presidenta del comité de empresa, explica en conversación con EL CORREO GALLEGO que "la reunión del día 25 no sirvió para nada porque no nos hablaron de posibles plazos de cobro" y añade que si hubieran actuado de otra forma, "si nos hubieran planteado que tenían un problema de liquidez, igual se podría haber abordado la forma de llegar a un acuerdo". Y es que, desde su punto de vista, no ha habido en ningún momento una actitud dialogante por parte de una empresa que "el día 12, a las siete y media de la tarde, nos manda un comunicado diciendo que el lunes siguiente no vamos a recibir la extra, con lo que se ve su mala fe, premeditación y alevosía".

La adjudicataria sí paga en otros municipios

Con una plantilla compuesta por unas doscientas personas afectadas entre auxiliares, personal de oficina y equipo técnico, Esther Goris afirma que en esta situación solo se encuentran quienes prestan el servicio en Santiago, puesto que en otros municipios en los que también opera la empresa no hay retrasos. Algo que la representante de los trabajadores atribuye al hecho de que la empresa quería dejar Compostela el 31 de mayo, "no quería seguir con la prórroga, pero como es obligatoria, tiene que continuar".

Advierte de que la situación está repercutiendo en una plantilla "mermada porque la gente se está yendo o coge baja por depresión", y afirma que la concesionaria "se está cargando el servicio porque hay incluso usuarios a los que no se puede atender por falta de personal".

Critica también que "los fines de semana no se paga más, luego dan un día libre a cambio y lo que hacen es complicar aún más la prestación entre semana".

En una movilización respaldada por CCOO, UGT y CIG, avanza que la previsión es que durante toda la jornada se vayan intercambiando trabajadoras del SAF en las horas en las que no están operativas cubriendo el servicio.

Respaldo del Concello

Pide, por último, apoyo por parte del Concello ante la situación que están viviendo y recalca que "las únicas que sabemos de este trabajo somos nosotras porque las empresas solo saben de dinero, ni les importan las trabajadoras ni les importan los usuarios".

Apoyo que la edil de Benestar e Servizos sociais, María Rozas, volvía a reiterar este lunes, reclamando el pago de la nómina que debe la adjudicataria del SAF y apuntaba que Raxoi está al corriente de todas las facturas con la empresa, por lo que "o problema de liquidez non se debe á relación contractual co Concello".

Tras incidir en que la empresa tiene la obligación de cumplir el contrato fijado, la también teniente de alcaldesa señalaba la previsión de su departamento de mantener un encuentro a tres bandas para abordar la situación e incidía en que el SAF "para nós é un servizo prioritario, un servizo no que incrementamos nun 73% o seu orzamento, pasando de 3 millóns a 6,3 millóns".

Advertencia sobre posibles medidas legales

Advertía de que si no se soluciona el conflicto, "teríamos que tomar todas as medidas legales recollidas na lexislación vixente", y recordaba que está previsto sacar a licitación un nuevo contrato a la mayor brevedad posible, y sobre el que ya llevan trabajando varios meses.