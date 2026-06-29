Conciertos de julio en Santiago: del O Gozo Festival al Festigal

La agenda de conciertos de julio en Santiago demuestra que hay mucha vida más allá de ese O Son do Camiño que reunió en junio a 126.000 asistentes repartidos en tres días. A falta de saber qué ofrecerán las Fiestas del Apóstol, donde solo se ha confirmado la actuación de la artista mexicana Lila Downs y de la cantautora gallega Belém Tajes el sábado 24 de julio en la Quintana.

La visita de Maroon 5 lidera la agenda de conciertos de julio en Santiago y además el cartel de O Gozo Festival 2026 (se celebra el sábado 11 de julio en el Monte do Gozo). Maroon 5 son un grupo estadounidense de pop con ecos de arembi y funky, con carrera desde finales de los años 90 y 72,9 millones de oyentes al mes ahora mismo en Spotify. Su fama se debe a canciones convertidas en hits internacionales, como son «This love» o «Payphoine», entre otros éxitos. La banda norteamericana tiene por líder a Adam Levine comparte el cartel del O Gozo Festival 2026 con más protagonistas: Martin Garrix, Danny Ocean, Rita Ora y Miriam Rodríguez, con entradas desde 62 euros.

En fechas propias del Apóstol se celebra el Festigal, con entrada gratuita y dos días de conciertos en el Campus Vida. El 24 de julio: Mercedes Peón, Grande Amore, Nadie González y Fuego Lolita. Y el 25: Orquestra Bravú Xangai, Os Carunchos y Kuartetas.

Feid, estrella del reguetón, dará el sábado 11 de julio un concierto en la Cidade da Cultura. El músico colombiano, que fue pareja de otro icono de la música urbana latina como Karol G, suma más de 37 millones de escuchantes en Spotify y visita Galicia dentro de la gira «Falxo Tour 2026», con entradas en oferta desde 50 euros.

Carlangas durante su reciente concierto en O Son do Camiño. / Jesús Prieto

Y dentro del ciclo Atardecer no Gaiás, en la Cidade da Cultura, con entrada libre, siempre en citas a las 20 horas, el jueves 2 de julio, el compostelano Carlangas presenta este año «Universo Paralelo», su tercer álbum en solitario tras su etapa en Novedades Carminha (en el dique seco); el viernes 3,actúa Marrit, que ganó el primer premio en la categoría de Música del Xuventude Crea 2025; el 9 de julio, 9Louro, presenta su segundo disco «Amorrer», como referente de la urbana gallega; el 16, Maricarme (folk gallego con Cibrán Seixo, María Jorge y Migui Carballido); el 17, Unto Vello (Bieito Pereira y Xabi Gómez); el 23, las Bala con su propuesta de punk rock y un ultimo disco llamado «Besta»; el 31, , Sheila Patricia presenta « Epifanía»; y el 31 tocan los muradanos Lisdexia, con los temas de un disco en formato EP llamado «Escravos do baile».

Y en la sala Capitol, ojo al concierto del 22 de julio. Llegan Jet, grupo australiano punk pop rock cuyo hit «Are You Gonna Be My Girl» supera los 200 millones de visualizaciones en Youtube, que nos visitan dentro del Underfest Xacobeo, con entradas a 19 euros.

Yen el hotel NH, dentro del ciclo NoitiNHas 2026 , a las 21 horas, concierto de Palo Domado (gratis).

Aunque en julio para buena parte de la actividad de salas de conciertos, la llegada de las Fiestas del Apóstol y la catarata de celebraciones de localidades cercanas y barrios, compensan esa ausencia para que la oferta musical siga siendo notable y variada en gustos.