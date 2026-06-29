Curtocircuíto arranca en Santiago con una proyección de cine sorpresa al aire libre

Una proyección sorpresa de cine al aire libre servirá de previa este lunes, 29 de junio, a la inauguración de la XXIII del Festival Internacional de Cinema Curtocircuíto en Santiago.

Organizado por el Concello de Santiago a través de Compostela Cultura, la celebración de la Sesión Zero -proyección sorpresa- tendrá lugar a partir de las 22.30 horas en los jardines del Hotel NH Collection Santiago.

Según han desvelado a través de las redes sociales del festival, la sesión nocturna -de acceso gratuito hasta completar aforo- constará de una "selección sorpresa de films que pasaron por la historia del festival".

La cita, abierta al público, servirá de antesala a la inauguración oficial de Curtocircuíto, que tendrá lugar este martes, 30 de junio, desde las 20.00 horas en el Teatro Principal.

Cien años de postales enviadas desde Santiago, en una película

La proyección de Despois das cidades, la nueva película de Xacio Baño, será la encargada de inaugurar el festival. La película, rodada en Santiago, propone una reflexión sobre la capital gallega a través de múltiples voces, cartas y postales, construyendo así una mirada sobre la memoria, el paisaje y las transformaciones del espacio urbano.

"Es una película para conocer cómo se veía y cómo se ve desde fuera una ciudad tan característica como Santiago, para entender Santiago con los ojos del otro", explicaba Baño a EL CORREO GALLEGO a principios de año.

Programación Curtocircuíto 2026

Tras esta proyección, Curtocircuíto desplegará hasta e lpróximo 5 de julio una programación que combina las competiciones oficiales -Cosmos, Planeta GZ y Supernova- con focos dedicados a Lawrence Lek y Gala Hernández López, el premio Atlas a la cineasta Marie Losier, además de conciertos audiovisuales, encuentros con cineastas, residencias artísticas y actividades abiertas al público.

El miércoles 1 de julio, el Paseo dos Camelios del Hotel NH Collection Santiago acogerá un encuentro abierto a prensa y público en torno a Despois das cidades, con la participación del director Xacio Baño, la historiadora y política Encarna Otero y el filósofo y escritor Antón Baamonde, que profundizarán sobre el proceso creativo del filme y las reflexiones que plantea sobre la memoria, el paisaje y las transformaciones del espacio público.

Footgrama de 'Despois das cidades' / CEDIDA

Un diálogo entre cine y pensamiento que ofrecerá nuevas claves para acercarse a la obra y propiciar el intercambio con el público.

La programación de Curtocircuíto continuará esa misma jornada con las proyecciones de la sección oficial Cosmos, que incluirán Un arbre és un arbre, de Aleix Plademunt y Carlos Marqués-Marcet, dentro del ciclo Psicogeografías. La sesión se completará con el primer concierto audiovisual de esta edición, Gamma, de José Venditti y Marta Verde.

El jueves, 2 de julio, a las 11.00 horas, la sede de Afundación acogerá un encuentro gratuito con el fotógrafo y cineasta Aleix Plademunt. La actividad, con inscripción previa, ofrecerá un recorrido por su trayectoria reciente y por el diálogo entre fotografía y cine que articula proyectos como Almost There, Matter, Ser Ningú, Un arbre és un arbre y Sempervirens, profundizando en una práctica artística que explora los límites de la imagen, la narración y el tiempo.

Premio Curtocircuíto Atlas a la cineasta francesa Marie Losier / CEDIDA

La programación continuará en los días siguientes con la entrega del Premio Curtocircuíto Atlas a la cineasta francesa Marie Losier, así como con los focos dedicados a Lawrence Lek y Gala Hernández López, además de nuevos encuentros con creadoras y creadores como Marta Echaves.

El apartado de conciertos audiovisuales reunirá también propuestas del artista japonés Ryoichi Kurokawa, Los Sara Fontan y Tamara de la Fuente, Arvin Dola e Irene Gaumé, y Artur M. Puga y Sevi Iko Dømochevsky, configurando un recorrido por diferentes formas de relación entre sonido, imagen, tecnología y performance.

Entradas Curtocircuíto

Curtocircuíto cuenta con un abono general desde 25 euros, válido para todas las actividades programadas en el Teatro Principal, el Auditorio de Galicia y NUMAX.

Por su parte, las entradas individuales tendrán un precio de 4 euros para las proyecciones de cine y de 7 euros para las sesiones Live AV, mientras que los DJ sets en la Sala Fantástica serán de acceso libre. Las actividades programadas en las plazas de la ciudad también serán gratuitas.

Foco centrado en Lawrence Lek / NISHANT SHUKLA

Las entradas podrán adquirirse online a través de compostelacultura.gal y de forma presencial en la Zona C, el Teatro Principal y el Auditorio de Galicia, así como, en el caso de la sesión Terra, en NUMAX.

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Finalmente, el abono deberá recogerse físicamente en la Zona C y no garantiza el acceso a todas las actividades, ya que la entrada a los eventos estará sujeta a la retirada previa de localidades hasta completar aforo.