El histórico edificio de Almacenes Olmedo estrena obras para salvar su fachada

Los primeros movimientos ya se habían dejado ver en jornadas anteriores en el entorno de la rúa do Vilar y la praza do Toural: operarios en la zona, colocación de elementos auxiliares y señales de que algo empezaba a cambiar en uno de los edificios más reconocibles del corazón histórico de Santiago. Ahora, ese inicio tiene fecha. Las obras en los antiguos Almacenes Olmedo comienzan oficialmente este lunes, según confirman a El Correo Gallego fuentes internas del proyecto.

La actuación, solicitada por la empresa SCQ Platforms SL, propietaria del inmueble, no será por ahora una rehabilitación integral del edificio, sino una primera fase centrada en la cubierta, la fachada y los elementos exteriores. Es decir, una intervención dirigida a frenar el deterioro visible del inmueble y a garantizar la seguridad de una construcción que lleva años sin uso estable y cuya imagen forma parte de la memoria comercial de varias generaciones de compostelanos.

Personal involucrado en la dirección de la obra resume el objetivo con claridad: se trata de un proyecto de consolidación de la fachada porque, advierten, “hay riesgo real de que se caiga”. Las mismas fuentes explican que el edificio “lleva cada invierno deteriorándose mucho a causa de la humedad”, una circunstancia que habría acelerado la necesidad de intervenir antes de plantear cualquier actuación de mayor alcance.

Los trabajos se centrarán en la reforma de la cubierta del inmueble / Jesús Prieto

La empresa constructora vinculada a los trabajos es Alpanide y la previsión es que, si no se producen retrasos, esta primera fase pueda quedar terminada este mismo 2026.

Por ahora, el futuro uso del inmueble continúa sin despejarse. La propiedad no ha comunicado oficialmente qué actividad se implantará en el edificio una vez completada su recuperación. Según ha podido saber este periódico, actualmente se valoran diferentes opciones, pero no hay una decisión pública sobre el destino final de los antiguos almacenes. Tampoco está prevista ninguna actuación en el interior hasta que se adecúe primero la parte exterior.

Una primera fase para frenar el deterioro

La licencia municipal para esta actuación fue concedida por el Concello de Santiago el pasado 20 de abril. El permiso se refería a la “adecuación arquitectónica de la envolvente y de los elementos exteriores” del edificio situado en el número 3 de la praza do Toural, los antiguos Almacenes Olmedo.

El objetivo recogido en la documentación municipal era frenar el deterioro del inmueble y garantizar la conservación de sus estructuras originales y de los elementos singulares incluidos en la ficha de catalogación del PE-1. La intervención se planteaba como una primera fase necesaria para asegurar la viabilidad de una futura rehabilitación integral, que la propiedad abordaría con posterioridad.

El resultado previsto de esta fase permitirá recuperar la imagen exterior del inmueble, con la restauración de las fachadas, la cubierta, la carpintería de madera y las rejas de fundición. La documentación del proyecto señala también la importancia de mantener el cemento original de la fachada y recuperar su tratamiento cromático.

La actuación servirá, además, para tomar datos y realizar estudios previos de cara a una posible intervención posterior de mayor alcance. Ese matiz es relevante: lo que empieza ahora no es todavía la transformación completa del edificio, sino el paso previo para detener su degradación y asegurar una de las fachadas más visibles de O Toural.

Un edificio de 1880 ligado a la imagen del Toural

El inmueble de los antiguos Almacenes Olmedo fue construido en 1880, en paralelo a una adaptación del Pazo de Bendaña y con el objetivo de completar la praza do Toural con la dignidad urbana que reclamaba ese espacio. Ambas obras fueron promovidas por Jacobo Gil, entonces propietario del conjunto.

El inmueble de los antiguos Almacenes Olmedo fue construido en 1880 / Eladio Lois

Años después, en 1898, está documentada una nueva intervención a cargo del mismo maestro de obras, Manuel Pereiro Caeiro, en la que se recubrieron las fachadas con cemento Portland, un material innovador en aquel momento y utilizado para mejorar la impermeabilización del edificio.

Ese revestimiento forma hoy parte de los elementos que se busca preservar. La intervención no solo responde a una cuestión estética o de imagen urbana, sino también a la conservación de materiales y rasgos singulares de una pieza histórica del casco monumental compostelano.

Durante décadas, los Almacenes Olmedo fueron una referencia comercial en pleno centro. Su posición, con presencia hacia varias calles y en uno de los puntos de mayor tránsito de la ciudad histórica, convirtió el inmueble en un enclave especialmente reconocible. Precisamente por eso, su deterioro progresivo y su falta de actividad estable habían alimentado durante años la sensación de abandono en una de las zonas más emblemáticas de Santiago.

El futuro uso, todavía abierto

La incógnita sigue estando dentro. La obra que arranca este lunes no despeja qué ocurrirá después con el edificio ni qué actividad acabará ocupando sus plantas y bajos. La propiedad, SCQ Platforms SL, no ha comunicado todavía la utilidad final que dará al inmueble.

El edificio llegó a estar vinculado en el pasado a la posibilidad de acoger un Hard Rock Cafe en Santiago. Aquella posibilidad quedó definitivamente atrás, pero el edificio siguió conservando un evidente atractivo comercial y patrimonial. Su localización, su historia y su visibilidad hacen que cualquier paso en su recuperación despierte expectación en el casco histórico.

La actual propiedad, SCQ Platforms, figura también ligada a otros proyectos de recuperación patrimonial y desarrollo inmobiliario. Entre ellos está la Casa de Cotos, en la rúa de Casas Reais, un inmueble modernista de 1913 que cuenta con licencia para su rehabilitación como sede institucional privada de la compañía. La firma también aparece vinculada a otros activos y proyectos fuera del casco histórico, como el campus de I+D previsto en Boqueixón.

En el caso de los antiguos Almacenes Olmedo, sin embargo, el destino final sigue abierto. Lo inmediato será asegurar la envolvente exterior, detener la degradación causada por la humedad y devolver al edificio una imagen más acorde con su posición en el centro monumental de Santiago.

Después de años de espera, el inmueble empieza por fin a salir de la parálisis. Lo hace con una obra limitada pero clave: salvar primero la fachada para poder decidir después qué vida tendrá uno de los edificios más simbólicos de O Toural.