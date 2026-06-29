Leopoldo Fernández Gasalla asume la presidencia de la Real Sociedad Económica de Santiago para los próximos cuatro años

Relevo en la presidencia de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago (RSEAPS). Leopoldo Fernández Gasalla, doctor en Historia del Arte y miembro del equipo de investigación del Instituto de Estudos Galegos Pai Sarmiento (perteneciente al CSIC-Xunta de Galicia) y del grupo de investigación Iacobus de la Universidade de Santiago (USC), estará al frente de esta institución centrada en promover el desarrollo económico, científico, cultural y social de Santiago de Compostela y de toda Galicia durante los próximos cuatro años. Su designación, acordaba por unanimidad, se produjo tras la votación celebrada este lunes en el marco de la asamblea general extraordinaria de socios de la entidad, que desde el año 2018 estuvo encabezada por Francisco Loimil Garrido, quien a partir de ahora continuará en ese órgano rector como vocal colaborador.

Fernández Gasalla (A Coruña, 1964) ratificó que la actividad de la institución en esta nueva etapa se mantendrá firme a sus principios fundacionales: "el objetivo esencial de este cuatrienio será perseverar en la contribución de Santiago al progreso de la sociedad gallega y compostelana, brindando las actividades de la Real Sociedad para establecer foros de reflexión, debate e intercambio de pareceres, en un ambiente sereno y respetuoso".

El nuevo presidente plantea dos líneas básicas: la destinada a "tratar temas de actualidad de interés socio-económico" y la centrada en el "patrimonio histórico-cultural de la Real Sociedad". Con ese hoja de ruta adelantó que la institución continuará con los ciclos de conferencias y de mesas de debate Compostela. Presente y futuro y La RSEAPS y sus fondos artísticos, accesibles en la red, "impulsando la catalogación de los fondos artísticos y su exposición virtual, también a través de la red".

El doctor en Historia del Arte también se refirió al Premio Domingo Fontán de investigación histórica, un galardón bianual que seguirán convocando. Y expresó su voluntad de acoger en la institución tanto a aquellos que deseen participar en sus actividades y presentaciones de libros como a los que asistan a visitas guiadas, "con especial énfasis en las dedicadas a los estudiantes".

Además, el nuevo presidente quiere retomar los ciclos de conciertos en la sede de la Real Sociedad y culminar las reformas de todas sus estancias, adaptándolas a las personas con problemas de movilidad para "lograr el acceso de todo tipo de público". Y, como uno de los proyectos más novedosos, pretende crear una Tribuna Joven que brinde el espacio de la institución a los miembros de menor edad de la sociedad, permitiéndoles expresar sus ideas y preocupaciones.

Francisco Loimil cierra una etapa de modernización y fortalecimiento

El presidente saliente, Francisco Loimil, socio de la Real Sociedad Económica de Santiago desde 2003 y miembro de su junta directiva desde 2006 bajo la presidencia de Juan Bautista de la Salle Barreiro Pérez, contribuyó activamente en esa etapa en la organización de la gran exposición O efecto das luces. Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago (abierta desde finales de 2006 a principios de 2007); la creación en 2006 de la página web de la RSEAPS; las reuniones para buscar apoyo institucional para la Real Sociedad, así como la firma de convenios de colaboración con la Xunta de Galicia, Concello de Santiago, Deputación da Coruña, USC, Consorcio de Santiago, Consello da Cultura Galega, Museo do Pobo Galego, Fundación Pedro Barrié de la Maza o Caixa Galicia (actual Abanca), entre otras entidades.

En ese mismo período iniciaron la colaboración con las demás Reales Sociedades de España, a través de reuniones de trabajo, encuentros, celebración de congresos o ciclos de conferencias. Además, en colaboración con la USC y el Consorcio de Santiago, crearon el Premio Domingo Fontán, cuya primera edición fue la de 2008-2009. También realizaron el inventariado del archivo documental y el patrimonio artístico, con la publicación de dos libros patrocinados por la Xunta de Galicia (Catálogo Pictórico e Inventario del Archivo); y potenciaron la actividad cultural de Santiago con la organización de conferencias, mesas de debate, cenas-coloquio, presentaciones de libros, visitas guiadas a la RSEAPS y a otras instituciones, homenajes a personalidades, conciertos de música, exposiciones…

Digitalización del archivo y creación de la Fundación del Panteón de Gallegos Ilustres

La Real Sociedad firmó además un convenio de colaboración con la Fundación Pedro Barrié de la Maza y el conde de Fenosa, que sirvió para acometer la digitalización del archivo de la RSEAPS en el año 2010 y crear una página web para su difusión. En 2011, la institución nombró socio de honor al expresidente de la Xunta de Galicia Gerardo Fernández Albor; en 2013 desarrolló y actualizó el Plan Estratégico de Santiago; en 2016 el archivo documental de la Real Sociedad fue depositado en la Cidade da Cultura, y en 2017 la institución firmó con la USC el contrato para el depósito en régimen de comodato de parte de su patrimonio artístico en la Facultad de Geografía e Historia (contrato que finalizó en 2022).

Loimil Garrido fue designado presidente de la Real Sociedad compostelana en 2018, año en el que se creó la nueva identidad que agrupa a todas las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País de España. El nuevo presidente acudió en representación de la RSEAPS a un encuentro con el rey Felipe VI, que tuvo lugar en el Palacio de la Zarzuela, en Madrid. En 2021 realizó la invocación al Apóstol en nombre de la RSEAPS, con motivo de la celebración del Año Santo, en una misa en la Catedral de Santiago. La Real Sociedad participó en esa etapa, también, en la creación de la Fundación del Panteón de Galegas e Galegos Ilustres. Y en 2023 creó una unidad didáctica para su aplicación en los centros escolares, mediante la organización de actividades y visitas explicativas a la sede de la Real Sociedad para alumnos.