Más de un millar de educadores de la escuela católica reclaman en Santiago equiparar sus derechos con la pública

El Palacio de Congresos de Santiago acogió este lunes una imagen poco habitual: más de un millar de educadores llegados desde distintos puntos de Galicia para participar en el encuentro Somos Moitos, organizado por Escolas Católicas. La cita tuvo una doble lectura. Por un lado, sirvió como jornada de convivencia, formación y contacto entre centros. Por otro, permitió visibilizar las demandas de un sector que reclama una equiparación de condiciones laborales con el profesorado de la enseñanza pública, especialmente en materia de salario y jornada.

Más de un millar de docentes asistieron a la jornada / Jesús Prieto

El lema elegido, Somos Moitos, buscaba precisamente subrayar la dimensión de este colectivo dentro del sistema educativo gallego. Según los datos trasladados durante el acto, la escuela concertada representa casi el 30% del alumnado de Galicia, con 112 colegios, 60.000 familias y más de 6.000 trabajadores.

La jornada reunió a representantes institucionales y educativos como la presidenta de Escolas Católicas, María Teresa Iglesias; el secretario general de Escuelas Católicas a nivel nacional, Pedro Huerta; el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez; y el arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto Fernández.

Autoridades al inicio de la jornada / Jesús Prieto

Desde los grandes centros hasta los colegios más pequeños

Entre los asistentes estaban los profesores David Viso y Marga Fernández, del colegio Apóstol de Vigo, uno de los centros concertados de mayor tamaño de Galicia. De este colegio acudieron alrededor de 60 profesores, prácticamente la totalidad del claustro. Ambos destacaban que una de las mayores utilidades de la jornada era “mantener el contacto con otros centros de Galicia que comparten inquietudes”.

La imagen contrastaba con la de centros mucho más pequeños, como el CPR Nuestra Señora del Monte Carmelo, de Pobra do Caramiñal, del que viajaron cuatro educadoras. Una de ellas, Maruxa Muñiz, explicaba que acudían con el objetivo de “formarse, ponernos al día y conocer la realidad de nuestro sector”.

El encuentro tuvo también un marcado componente reivindicativo entre parte del profesorado. Marta García, del CPR San Fermín de Caldas de Reis, resumía así el motivo de su presencia: “Lo importante es movilizarnos y hacer ver que queremos igualarnos en derechos con la pública”.

El profesorado de los colegios concertados quiso reivindicar la equiparación con la educación pública en condiciones laborales / Jesús Prieto

Una comunidad que reivindica su identidad

La inauguración comenzó con la intervención de la presidenta de Escolas Católicas, María Teresa Iglesias, que abrió su discurso rezando un Padre Nuestro. Después, agradeció la asistencia del profesorado y el esfuerzo por compartir una jornada común. “Grazas por estar aquí e por facer o esforzo de compartir esta xornada”, señaló.

La presidenta de Escolas Católicas, María Teresa Iglesias, durante su discurso / Eladio Lois

Iglesias defendió que el encuentro permitía ver “unha comunidade educativa que cre na súa misión e que quere seguir construíndo a escola católica en Galicia”. En esa línea, insistió en que el objetivo de los centros es “ofrecer aos nosos nenos a mellor educación posible”.

También tomó la palabra Pedro Huerta, secretario general de Escuelas Católicas, que quiso ampliar el significado del lema. “Somos muchos más de los que estamos aquí”, afirmó, antes de defender que la educación no debe medirse solo en términos numéricos. “Llevamos mucho tiempo repitiendo con convicción que la educación no es solamente una cuestión de cantidad, sino de calidad”, apuntó.

El secretario general de Escuelas Católicas a nivel nacional, Pedro Huerta, en su intervención / Jesús Prieto

Huerta advirtió además contra una visión uniformadora del sistema educativo. Según expresó, “vivimos en una sociedad que nos pretende uniformados e intercambiables al servicio de la estadística y subsidiarios de la educación pública”. Por ello, sostuvo que el reto del sector pasa ahora por “cultivar nuestra identidad”.

Román Rodríguez: “O voso vai máis alá de transmitir coñecemento”

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, agradeció la invitación a participar en el encuentro y destacó que la cita servía para poner en valor el trabajo desarrollado por los centros católicos. “Felicidades polo feito de ter esta xornada, que estades tendo con moito orgullo”, señaló ante los asistentes.

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, durante su discurso / Jesús Prieto

Rodríguez defendió el papel educativo y social de estos centros. “O voso vai máis alá de transmitir coñecemento, é transmitir valores que fan que a nosa sociedade sexa o que é”, afirmó. Durante su intervención, el representante del Gobierno gallego situó a la escuela ante un momento de transformación profunda. “As persoas tendemos a ter certa soberbia intelectual que nos fai pensar que os momentos máis transcendentais son os que vivimos nós, pero neste caso creo que é certo”, indicó. A su juicio, el sistema educativo está ya inmerso en “un cambio de paradigma” marcado por grandes desafíos sociales, demográficos, tecnológicos y laborales.

Entre esos retos, Rodríguez citó la reducción drástica de la natalidad y la llegada de población inmigrante. “Cada vez hai menos nacementos e cada vez máis chegada de xente de fóra. Unha gran parte do noso futuro dependerá deles”, apuntó. También aludió a los cambios tecnológicos y al impacto de la transformación del empleo, con profesiones que desaparecen y otras que surgen.

“Todos estes desafíos converxen na escola”, resumió el conselleiro, que animó a utilizar jornadas como esta para reflexionar y preparar al alumnado para la Galicia del futuro. “A vida na aula cada vez é máis complicada, pero ás veces hai que pararse, reflexionar, mirar adiante e, a partir de aí, preparar aos alumnos”, añadió.

Rodríguez aprovechó además su intervención para enviar “unha mensaxe de cariño para os venezolanos” tras la catástrofe natural sufrida por el país sudamericano la semana pasada.

El arzobispo agradece la “entrega silenciosa” del profesorado

El arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto Fernández, centró su intervención en el papel de la educación católica como espacio de acompañamiento, fe y esperanza. Recordó que el papa había invitado recientemente a diseñar “novos mapas de esperanza” y destacó el valor de una sociedad vivida desde la fe.

El arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto Fernández, citó al papa León XIV / Jesús Prieto

Prieto agradeció directamente el trabajo cotidiano de los docentes. “Vós sodes os protagonistas”, afirmó, antes de poner en valor “cada conversa, cada xesto de acollida e cada proxecto construído” en los centros educativos.

El arzobispo quiso reconocer especialmente una labor que, según subrayó, muchas veces no se ve. “Grazas pola vosa entrega silenciosa”, señaló. También valoró que las escuelas católicas sean lugares “onde se aprenda a pensar e a descubrir a presenza de Cristo no corazón da educación”.

En referencia al lema de la jornada, Prieto cerró su intervención con una idea de comunidad compartida: “Efectivamente, sodes e somos moitos. Pero tamén 'somos moito' cando camiñamos xuntos”.

Tras los discursos de las autoridades eclesiásticas y educativas, el programa continuó con la intervención divulgativa de José María Bautista, bajo el título Compromiso e benestar do profesorado. La mañana incluye también una pausa café con visita a los stands de diferentes editoriales vinculadas al ámbito educativo, la entrega del Premio Valores EECC y un concierto de Rubén de Lis como cierre.