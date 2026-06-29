ACCIDENTE EN COMPOSTELA
Herido un motorista al colisionar con un turismo en la rotonda de acceso a la AP-53 en Santiago
El accidente, que ha tenido lugar en la carretera N-525, ha movilizado a efectivos de la Guardia Civil y Policía Local para regular el tráfico
Un motorista ha resultado herido en la mañana de este lunes tras verse implicado en una colisión con un turismo en la rotonda de acceso a la autovía AP-53, a la entrada de Santiago de Compostela.
Según ha informado el 112 Galicia a EL CORREO GALLEGO, el accidente se produjo poco después de las 10.00 horas en el kilómetro 337 de la carretera N-525.
Fue el 061 el que alertó a la central de emergencias del siniestro, indicando que el motorista había sufrido lesiones después de caer de la motocicleta como consecuencia del impacto.
Tras recibir el aviso, el CIAE-112 movilizó a efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local, que se desplazaron al lugar para atender la incidencia y regular la circulación.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
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