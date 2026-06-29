Herido un motorista al colisionar con un turismo en la rotonda de acceso a la AP-53 en Santiago

Un motorista ha resultado herido en la mañana de este lunes tras verse implicado en una colisión con un turismo en la rotonda de acceso a la autovía AP-53, a la entrada de Santiago de Compostela.

Según ha informado el 112 Galicia a EL CORREO GALLEGO, el accidente se produjo poco después de las 10.00 horas en el kilómetro 337 de la carretera N-525.

Fue el 061 el que alertó a la central de emergencias del siniestro, indicando que el motorista había sufrido lesiones después de caer de la motocicleta como consecuencia del impacto.

Tras recibir el aviso, el CIAE-112 movilizó a efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local, que se desplazaron al lugar para atender la incidencia y regular la circulación.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)