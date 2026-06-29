Los nuevos canónigos del cabildo toman posesión de sus cargos en la Catedral de Santiago

La Catedral de Santiago acogió ayer la toma de posesión de los nuevos canónigos del cabildo, nombrados el pasado 1 de junio con vistas a reforzar la actividad litúrgica de cara al próximo Año Santo. La ceremonia fue presidida por el Arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco Prieto, y despertó una gran expectación, con las bancadas del templo compostelano prácticamente llenas de fieles y curiosos que no quisieron perderse detalle del evento.

Los canónigos recién nombrados, Alfonso Javier Novo Cid-Fuentes, Roberto Martínez Díaz y José Sánchez Piso, asumirán funciones como oficiar misas del peregrino y atender el servicio de confesión cuando les corresponda. A pocos meses de la apertura de la Puerta Santa y del inicio de un nuevo Año Santo Jubilar Compostelano, reforzarán la labor de la Iglesia en Santiago para acoger a los numerosos peregrinos y fieles que llegarán hasta la tumba del Apóstol.

La ceremonia se desarrolló siguiendo el rito tradicional: tras la lectura del decreto arzobispal por parte del secretario del cabildo, cada uno de los nuevos canónigos realizó la profesión de fe y prestó juramento ante el Evangelio. Acto seguido, acompañados por dos padrinos canónigos, recibieron los distintivos propios de su nueva condición: la esclavina coral, la liturgia de las horas y el bonete. Finalmente, fueron conducidos a sus respectivos sitiales en el coro catedralicio, signo visible de su integración en el cabildo.

Trayectoria de los nuevos canónigos

Alfonso Javier Novo Cid-Fuentes, ordenado sacerdote en 1987, es director del Instituto Teológico Compostelano y ha ejercido funciones como la dirección de la Residencia Universitaria de San Martín Pinario o de la revista Compostellanum. Fue Secretario General del Sínodo Diocesano (2012-2017); miembro del Consejo de Presbiterio, en representación de los profesores del Instituto Teológico Compostelano (2019-2023) y desde el año 2024, está adscrito a la Unidad Pastoral de O Milladoiro y Teo.

Roberto Martínez Díaz, ordenado sacerdote en 1995, tras ocupar diferentes cargos, desde el año 2015, se encarga de la parroquia de Santa María de Herbón y, desde el 2016, de Santa María de Cruces – A Escravitude. Actualmente es Párroco moderador de la Unidad Pastoral de Padrón (Padrón, Carcacía y Rumille, Cruces, Herbón e Iria Flavia) y Párroco solidario de la Unidad Pastoral de Pontecesures-Valga, miembro del Consejo de Presbiterio, desde el año 2019, y Vicearcipreste primero de Iria Flavia-Santiago, desde el 2024.

José Sánchez Piso, ordenado sacerdote en 2007, fue Subdirector de la Residencia Universitaria de San Martín Pinario y formó parte del equipo de Atención Pastoral Solidaria de Carballo, además de ejercer como administrador de varias parroquias. Desde el año 2014, es Administrador Parroquial de Santo André de Trobe y Santo André de Illobre; y desde 2019, también de Santa María de Lestedo, San Fins de Sales, San Xulián de Sales y Santa Baia de Vedra.