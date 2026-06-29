¿Qué ocurre cuando la IA hace de gurú?": la investigación europea de 2,5 millones liderada desde la USC

La inteligencia artificial ya no solo escribe textos o responde preguntas: también empieza a ocupar el espacio que durante siglos desempeñaron los líderes espirituales. ¿Qué ocurre cuando un algoritmo aconseja, guía o transmite enseñanzas religiosas? Esa es la pregunta que tratará de responder el antropólogo de la Universidade de Santiago, Jacob Copeman, que ha obtenido una prestigiosa ERC Advanced Grant, dotada con 2,5 millones de euros, para desarrollar durante los próximos cinco años el proyecto GuruAI: A Global Anthropology of the Transformation of Guruship in the Age of Artificial Intelligence.

La investigación analizará cómo la inteligencia artificial está transformando la figura del gurú, una de las formas de autoridad religiosa más extendidas en el mundo. Según explica el investigador, en distintos contextos ya están apareciendo sistemas capaces de reproducir enseñanzas, responder preguntas espirituales, ofrecer consejo personalizado o incluso prolongar digitalmente la presencia de líderes religiosos.

"¿Qué ocurre cuando funciones tradicionalmente asociadas a personas —guía, carisma, transmisión o acompañamiento— pasan a ser realizadas por sistemas algorítmicos?". Esa es la cuestión central sobre la que gira un estudio que abordará el fenómeno desde la antropología. El objetivo, aclara, no es determinar si estas tecnologías son beneficiosas o perjudiciales, sino comprender cómo las distintas comunidades religiosas las incorporan, las debaten o las cuestionan, y cómo cambian conceptos como la autoridad, la autenticidad, la presencia o las relaciones humanas cuando la IA entra en el ámbito de la espiritualidad.

El proyecto estará coordinado desde la USC en colaboración con equipos de la University of Edinburgh y la University of California. Tendrá un marcado carácter internacional y comparativo, con trabajo de campo en diferentes lugares donde ya están surgiendo nuevas formas de interacción entre religión e inteligencia artificial.

"Me alegra especialmente que el proyecto vaya a desarrollarse desde Galicia y desde una universidad pública como la USC"

Durante una primera fase se constituirá el equipo internacional y se pondrá en marcha el trabajo etnográfico y documental. Posteriormente se analizarán distintos casos y se desarrollará un componente experimental para explorar cómo determinadas formas de autoridad y orientación pueden configurarse técnicamente mediante inteligencia artificial. Además de la investigación académica, el proyecto aspira a formar nuevos investigadores y contribuir al debate público sobre el impacto social de estas tecnologías.

El investigador considera que se trata de un trabajo pionero porque, aunque la inteligencia artificial ocupa cada vez más espacio en el debate público, "todavía sabemos relativamente poco sobre cómo está transformando prácticas religiosas y formas de autoridad espiritual a escala global". La iniciativa nace como una continuación de sus investigaciones sobre gurús, autoridad religiosa y medios de comunicación, especialmente en Asia del Sur. En los últimos años comenzó a detectar casos en los que funciones ligadas a la presencia física del gurú empezaban a trasladarse a interfaces digitales y sistemas generativos. "No aparecía como una sustitución simple de lo humano, sino como una transformación mucho más compleja de la relación entre tecnología, autoridad e intimidad", explica.

La concesión de la ERC Advanced Grant supone, asegura, "una enorme satisfacción y también una gran responsabilidad". Más allá de la financiación, destaca que la ayuda permitirá crear un equipo internacional y desarrollar una investigación ambiciosa con el tiempo y la libertad intelectual necesarios. "También me alegra especialmente que el proyecto vaya a desarrollarse desde Galicia y desde una universidad pública como la USC", concluye.