El Outlet Área Central y Opticoa te ayudan a disfrutar del eclipse con total seguridad

El Outlet Área Central y la óptica Opticoa ponen en marcha una iniciativa especial con motivo del próximo eclipse solar de agosto, con el objetivo de fomentar su observación de manera segura y sin riesgo para la vista.

Gracias a esta acción, todas aquellas personas que realicen una compra superior a 10 euros en cualquiera de los establecimientos del Outlet Área Central podrán adquirir en la óptica Opticoa unas gafas homologadas para la observación del eclipse por el precio simbólico de 1 euro.

La promoción comienza este miércoles 1 de julio hasta fin de existencias y para adquirir la gafa es necesario mostrar un ticket de compra con fecha del 1 de julio en adelante. Esta iniciativa forma parte de las promociones de apertura de la óptica Opticoa, que se ubica en la planta baja de Área Central.

Ambas entidades se unen para concienciar sobre la importancia de proteger la vista ante este fenómeno astronómico que tendrá lugar el próximo 12 de agosto. Opticoa recuerda que el visionado del eclipse sin la protección adecuada puede causar daños irreversibles. Por otro lado, el Outlet Área Central continúa así reforzando su compromiso con la dinamización comercial y el bienestar de su clientela, ofreciendo este tipo de propuestas atractivas y de valor añadido.