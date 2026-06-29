El Outlet Área Central y Opticoa te ayudan a disfrutar del eclipse con total seguridad
Todas las personas que muestren un ticket por compra superior a 10 euros de cualquier establecimiento podrán adquirir las gafas homologadas por sólo 1 euro
ECG
El Outlet Área Central y la óptica Opticoa ponen en marcha una iniciativa especial con motivo del próximo eclipse solar de agosto, con el objetivo de fomentar su observación de manera segura y sin riesgo para la vista.
Gracias a esta acción, todas aquellas personas que realicen una compra superior a 10 euros en cualquiera de los establecimientos del Outlet Área Central podrán adquirir en la óptica Opticoa unas gafas homologadas para la observación del eclipse por el precio simbólico de 1 euro.
La promoción comienza este miércoles 1 de julio hasta fin de existencias y para adquirir la gafa es necesario mostrar un ticket de compra con fecha del 1 de julio en adelante. Esta iniciativa forma parte de las promociones de apertura de la óptica Opticoa, que se ubica en la planta baja de Área Central.
Ambas entidades se unen para concienciar sobre la importancia de proteger la vista ante este fenómeno astronómico que tendrá lugar el próximo 12 de agosto. Opticoa recuerda que el visionado del eclipse sin la protección adecuada puede causar daños irreversibles. Por otro lado, el Outlet Área Central continúa así reforzando su compromiso con la dinamización comercial y el bienestar de su clientela, ofreciendo este tipo de propuestas atractivas y de valor añadido.
- Desarticulado un clan criminal que robaba en el aeropuerto de Santiago para abastecer el mercado ilegal en Reino Unido
- Una compostelana licenciada en la USC, nueva presentadora del programa 'La Hora de La 1'
- De convento a joya gastronómica: la panadería oculta de Santiago que gasta 50 kilos de almendra en sus tartas
- Manuel Recarey, casi 40 años al frente del restaurante Don Manuel de Santiago: «A nosa comida gusta porque é boa e abundante»
- Un intento desesperado por apagar una sartén al fuego acaba con una mujer hospitalizada en Santiago
- Una urbanización, más de 40 familias de Santiago y una cacharela hecha entre todos: así preparan la noche de San Juan en el barrio de O Castiñeiriño
- Un Policía Nacional fuera de servicio reanima y salva la vida a una persona en Santiago tras ver como se desplomaba en la avenida Rodríguez de Viguri
- Muere María Teresa Rodríguez Mayer, propietaria de la histórica Azabachería Rod Mayer en Santiago