El restaurante mexicano que aspira al trono nacional tras desatar la locura en Santiago: "Estuvimos a punto de morir de éxito"

Año 2020. La pandemia del coronavirus está en su máximo apogeo. Las mascarillas parecen haber llegado para quedarse y la hostelería va a medio gas intentando resistir. En el número 37 de la Rúa de San Roque, Aitor Domínguez está a punto de firmar el alquiler de su proyecto soñado: un restaurante en pleno casco histórico. Con los últimos acontecimientos, la mano tiembla, no está seguro. Pero tira hacia delante. Y da en el clavo.

"Abrimos con mucho miedo e incertidumbre, pero salió superbién. En Santiago no había ningún restaurante mexicano y la gente tenía muchas ganas de uno", recuerda el propietario de Pico de Galo, mientras trata de sobrevivir a una ajetreada jornada.

Tanto él como su equipo están haciendo los últimos preparativos para lo que promete ser un día emocionante: la última ronda del IV Campeonato de Tacos de España, en la que han quedado finalistas. Allí se disputarán el oro este 30 de junio con otros 14 elegidos en una cata a ciegas, en la que un jurado profesional probará la receta que Genoveva, la cocinera del establecimiento, ha creado para aspirar a la victoria.

Solo ha tenido que tirar de recuerdos y sabores familiares para idear su propuesta, elaborada ex profeso para el concurso. "Como es mexicana, le pedí que prepara algo para la competición. Es un taco de suadero con salsa tzatziki y crema de aguacate. Bastante sencillo, pero creo que eso es lo que lo hace bueno", explica Domínguez, que cree que el contraste untuoso entre la salsa árabe de yogur y la crema salada será una de las mayores fortalezas del plato.

Junto al vigués CosteraMX, el suyo será el único que represente a Galicia en la competición por el taco más rico del país. No sabe qué encontrará en Asturias, porque "hay muy buen nivel", pero lo afronta con la misma actitud que la de aquel año en la que se paró el mundo y él levantó la verja: "Con mucha ilusión y muchas ganas".

Así es el taco de Santiago que compite por ser el mejor de España

El aspirante al mejor taco de España tiene dos grandes protagonistas: uno, el aguacate, y otro, una falda de ternera gallega guisada que baña una tortilla dorada de maíz. Cuenta el propietario que durante la primera ronda del concurso "el feedback de los clientes ha sido bueno", aunque eso no evitó que llegar a la final fuera "una sorpresa". "El top 2 de Galicia ya lo tenemos. Con el top 3 de España ya nos quedaríamos satisfechos", dice entre risas Domínguez, que siente que todos los astros se han alineado este 2026 para sus planes. "Estamos en racha".

Y es que este mismo año, el restaurante ganó el premio a la mejor tapa de calidad diferenciada en el Santiago(é)Tapas, y recibió el sello Copil, un distintivo otorgado por la Casa de México en España que certifica que un local "cumple con los estándares" de la gastronomía del país latino. Precisamente los dos mundos entre los que se debatió Domínguez antes de abrir Pico de Galo, cuyo nombre fue, de hecho, una estrategia para poder nadar entre los dos lados del océano.

"Al principio íbamos a ser un restaurante de comida gallega con algunos platos de México. Pero me chirriaba ver el raxo con los tacos, así que decidí que fuera 100% de allí, pero poniéndole un nombre que fuera mitad gallego y mitad mexicano. Así, si no salía, podía reconducirlo", explica entre carcajadas el dueño.

Le bastaron un par de días para darse cuenta de que aquello había sido una precaución innecesaria. Si es que pudo realmente percatarse de algo en medio de la vorágine en la que acabó convirtiéndose el local. "Estuvimos a punto de morir de éxito. Éramos un equipo sin preparar, nos entraban muchos pedidos y fue terrible. Pero nos fuimos consolidando, estudiamos mucho y aquí estamos, seis años después", apunta orgulloso.

De los tacos al pastor al guiño gallego con queso de Arzúa

Hoy, en este restaurante de comida mexicana se despachan desde los clásicos tacos al pastor hasta las enchiladas, los molotes con plátano -y un guiño gallego de queso de Arzúa- y la sopa azteca. Y también un guacamole con totopos que se lleva gran parte de los 40 kilos de aguacate y tomate que el establecimiento consume cada semana.

Para Domínguez, todas esas recetas que se cocinan en Pico de Galo huelen como debe de oler el paraíso. "A mí la comida mexicana me encanta. Aún recuerdo la primera vez que la probé. Fue en un restaurante de Vigo y me quedé alucinado. Los tacos, los burritos... Todo es una maravilla".