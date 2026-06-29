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Xustiza

Raxoi acata a sentenza que ordena revisar a saída do interventor: repetirá o informe que denegou a prórroga

Míriam Louzao insiste en que se trata dun "requisito formal" e que o fallo do TSXG "non pon en cuestión" a decisión do Concello "nin os motivos"

Pleno do Concello de Santiago do mes de xuño

Pleno do Concello de Santiago do mes de xuño / Jesús Prieto

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Manu López

Manu López

Santiago

O Concello de Santiago acata finalmente a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza Galicia (TSXG) que ) que obriga a revisar a denegación dunha prórroga na xubilación para continuar no seu posto ao anterior interventor municipal, unha decisión tomada pola xunta de goberno local no ano 2024. Cando se coñeceu o fallo, a finais de abril, Raxoi valorou a posibilidade de presentar un recurso de casación ante o Tribunal Supremo, pero acabou desbotando esta opción e dará cumprimento ao establecido polo TSXG.

A sentenza do Alto Tribunal parte dun recurso do antigo interventor contra o fallo de primeira instancia. O TSXG ordena retrotraer o procedemento ao momento no que se adoptou a decisión para que se emita un informe por parte da xefatura de Persoal e unha nova resolución. O TSXG entende que no expediente non figura o informe da área competente na materia, entendendo que esta é a de Persoal, mentres que Raxoi defende que si se cumpriu este trámite, xa que sostén que ese departamento é o de Administración, unha interpretación que compartía o fallo emitido en primeira instancia.

"Non se pon en cuestión" a decisión de Raxoi

"A sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acepta parcialmente o recurso do antigo interventor e declara nulas as resolucións recorridas", explicou a voceira do goberno local, Míriam Louzao. A orde de retrotraer o procedemento ao momento no que se emitiu o informe é "un requisito de tipo formal", destacou, remarcando que "non se pon en cuestión nin a posibilidade de denegar a prórroga nin os motivos polos que se fixo".

Louzao indicou que "imos cumprir o que sentenciou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, incorporar o informe que se considera preceptivo para consecuentemente emitir unha nova resolución", descartando así recorrer o fallo.

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Proceso de "imprescindible" de dixitalización

"Lembro que o concello ditara unha resolución denegando a prórroga na xubilación baseándose en varios informes que motivan sobradamente que o perfil que o concello necesitaba, dentro dun proceso imprescindible de dixitalización esixido polas leis, non o cubría a persoa que viña ocupando o posto e que xa chegara á súa idade legal de xubilación, incluído un ano de de prórroga", concluíu a voceira de Raxoi.

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