Los compostelanos con segunda residencia para destino vacacional propio: sueldos superiores a 2.000 euros y parejas con o sin hijos

Inmersos en un inicio de verano que ha querido dar la bienvenida con un episodio de elevadas temperaturas y con la vista puesta ya, quien más quien menos, en el próximo período vacacional, aquellas personas que cuentan con una segunda residencia son las que a priori tienen más sencillo poder desconectar del acelerado ritmo que impone el día a día durante el curso e, incluso, un refugio donde resguardarse del calor en los días en los que más aprieta, al menos sin tener que planificarlo con el tiempo y el desembolso que supone para el resto de la ciudadanía.

Una situación que, en el caso de Santiago, pueden permitirse en torno a uno de cada seis compostelanos. Y es que, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, de las 97.147 personas empadronadas que se contabilizan en este apartado, 15.832 disponen de esa alternativa a su domicilio habitual, mientras que las 81.315 restantes no cuentan con ella.

Hay 1.719 hogares unipersonales con esa opción

En cuanto a hogares, son 6.826 los que disfrutan de esta opción de un total de 40.032. Hogares que, en su mayoría, están conformados por parejas con hijos o sin hijos, siendo 1.889 en el primer caso y 1.809 en el segundo. No obstante, también tienen un notable peso los hogares unipersonales con segunda residencia, 1.719 en concreto.

En este capítulo, se cifran en 805 los hogares formados por un solo progenitor con hijos que pueden disponer de esa alternativa residencial, mientras que llama la atención el hecho de que no hay ni uno solo dentro del apartado de personas que no forman ningún núcleo familiar entre sí, pese a que recoge la existencia de 1.479 hogares de este perfil en Santiago y otros 1.131 conformados por dos o más núcleos familiares, también sin segunda residencia.

La mayoría de esas viviendas están en Galicia e incluso en la propia provincia

Con respecto a la ubicación de esa vivienda ocasional, la de 919 personas está situada en el mismo municipio que la habitual, siendo 471 los hogares en esta situación. Otras 8.654 personas y 3.534 hogares la tienen en la misma provincia.

Por contra, únicamente 1.937 compostelanos tienen casa fuera de la comunidad, 770 hogares en total; a los que se suman los 4.323 que pueden disfrutar de estancias en otra provincia de la comunidad en su propia vivienda, siendo 2.052 en el caso de los hogares.

La mayoría de estos propietarios disfrutan de ese segundo destino durante un período de entre un mes y dos meses, aunque también hay quien prolonga la estancia más allá de esos dos meses.

En concreto, los hogares que apenas recurren a esta posibilidad menos de quince días al año son 931, 1.149 los que pasan entre 15 y 29 días; mientras que entre 30 y 50 son 2.742 y a partir de dos meses 2.005 hogares.

Entre uno y dos meses pasan fuera de su domicilio habitual un total de 6.586 santiagueses -los más numerosos-, descendiendo a 4.179 los que lo hacen durante un período de dos meses o más, 2.785 entre 15 y 29 días, y 2.299 menos de una quincena según los datos publicados en el INE.

Ingresos mensuales superiores a 2.000 euros

Por otra parte, y en lo referido a la capacidad adquisitiva de quienes pueden disfrutar de una segunda residencia, casi dos terceras partes de los compostelanos en esta circunstancia tienen una media de ingresos mensuales superior a los dos mil euros.

En concreto, de esas 15.832 personas contabilizadas por el Instituto Nacional de Estadística en Santiago, 5.532 cobran más de tres mil euros al mes, otras 4.640 se mueven en una franja de entre dos mil y tres mil euros, 3.148 entre mil quinientos y dos mil, y 1.612 hasta los mil euros. Por debajo de esa cuantía, solo habría 900 compostelanos.

Ningún extranjero vecino de Compostela tiene segunda residencia

Si algo está claro en cuanto a la procedencia de los propietarios, es que la segunda residencia es una práctica de ciudadanos españoles, al menos en la capital gallega. No en vano, los 6.826 hogares con esta alternativa habitacional lo son, y ello pese a que viven en la ciudad 2.306 hogares mixtos; es decir, con españoles y extranjeros, y otros 911 conformados por vecinos exclusivamente extranjeros.

Por último, y en lo referente al apartado de la formación de la que disponen los compostelanos que cuentan con una segunda vivienda en la que poder desconectar, la tercera parte de los hogares está compuesta por personas que en su totalidad tienen estudios superiores, siendo 2.578. Han recibido ese tipo de formación al menos alguno de los miembros del hogar 2.319, y no cuentan con estudios superiores 1.929 hogares. Si se realiza el análisis por personas, en este último caso estarían 3.634, mientras que habría 5.067 personas que conviven con el máximo nivel de estudios en un hogar con segunda residencia, y serían 7.131 las que estarían en una situación en la que al menos alguno de los miembros tendría una formación académica superior.