Un vecino de Santiago identifica a los integrantes de la fotografía viral de Os Basquiños: estos son los nombres de todos los que aparacen

Hace un par de semanas, una fotografía publicada hace años en este diario en la que se podía ver a un numeroso grupo de hombres posando frente a la Capilla da Nosa Señora da Pastoriza, en Os Basquiños, se volvía viral en Santiago tras ser compartida en Instagram por @santiago_vello. ¿El motivo? La petición de ayuda del popular perfil para poder identificar a todos los que salían en ella. Un reto complicado de descifrar pero que gracias a Isaac Bermúdez Sixto, un emblemático panadero del barrio y uno de los integrantes de la instantánea, ya tiene solución.

Gracias a este compostelano, que se ha puesto en contacto con EL CORREO GALLEGO a través de su nieta Zaida tras ver la publicación, ya es posible reconocer a casi todas las caras de una fotografía que reúne a varias generaciones de vecinos Os Basquiños, en la que figura, entre otros, el cura oficiante de la parroquia de entonces. Pero también su contexto, ya que según relata Isaac, "la foto es de una reunión que hacíamos cada primer sábado de junio los nativos de Os Basquiños. Celebrábamos la llegada del verano e ibámos a comer a un resturante de O Romaño", explica.

Solo quedan dos rostros por identificar

Tal y como señala Isaac, en la primera fila (de izquierda a derecha) aparecen Roberto González 'O Bule', José Luis Torneiro Pampín, José Luis 'O fillo do capitán Agustín', Joaquín 'O Tito de Fé', Francisco Suárez Vilar, Santiago Ferreiro, cura oficiante y natural de Os Basquiños, Balbino Montero Viña, Antonio 'O Boby', José Fernández Presedo y Benito Torreiro Folgar.

En la segunda fila, también de izquierda a derecha, encontramos a Joaquín Torreiro Folgar, Roberto Alende, Ángel Montero Viña y a Antonio Uzal 'O da Caseña'.

La tercera fila está formada por José Manuel Torreiro Folgar, José Luis San José, un hombre cuya identidad sigue sin conocerse, Manuel Sánchez Corbacho, Julio Amoso, el propio Isaac Bermúdez Sixto y Eduardo Fernández Presedo.

Por último, en la cuarta fila figuran Eduardo Maceira Sande 'O Lelada', O neto 'da Castaloña', Rafael Maceira Sande, Constantino Fernández 'Tino Campanal', Jesús Agra Amboage, Manolo Maceira, primo de 'O Lelada', otra persona sin identificar y Avelino Sande ' O Beli'.

Además, otra de las incognitas de la imagen era saber quién había sido su autor y gracias a la documentación aportada por Isaac, hoy sabemos que fue tomada por José Alende.

La escalinata de la Capilla da Nosa Señora da Pastoriza, en Os Basquiños, en la actualidad / Maps

Un retrato para la memoria de Basquiños

Ahora, con la identificación de casi todas las personas que salen en la fotografía, esta instantánea cargada de nostalgia se convierte también en un documento histórico de aquel Santiago en el que la vida de barrio hacía que todos se acabaran conociendo.