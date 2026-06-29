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Facturas

Verea comprométese a reducir a 20 días o periodo medio de pago a provedores

O líder do PP afirma que Santiago necesita abrir unha nova etapa con "máis capacidade de xestión"

Borja Verea, líder do PP de Santiago

Borja Verea, líder do PP de Santiago / Cedida

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El Correo Gallego

Santiago

O líder do Partido Popular de Santiago, Borja Verea, comprometeuse este luns a reducir o periodo medio de pago a provedores do Concello a 20 días en caso de que a súa formación chegue ao goberno. Concretamente, Verea asegurou que baixará a 30 días durante o primeiro ano de mandato e situarase por debaixo dos 20 días a partir do segundo.

O voceiro do PP tamén se amosou crítico co goberno actual, sinalando que "está a atravesar unha preocupante perda de capacidade de xestión, da que o atraso no pago a provedores é unha das súas consecuencias máis graves". Fíxoo despois de coñecerse que Raxoi terá que recorrer a un mecanismo extraordinario habilitado polo Estado para facer fronte ao pagamento de arredor de 8 millóns de euros en facturas pendentes.

Críticas ao goberno local

"Nas últimas semanas estamos vendo demasiados síntomas dun goberno local que perdeu capacidade de resposta e capacidade de xestión. Pasou coa seguridade e a convivencia, pasa coa limpeza e pasa tamén agora cun asunto especialmente serio como é o pago a provedores", afirmou Verea.

O popular insistiu en que pagar aos provedores "non é unha opción, é unha obriga legal e tamén unha cuestión de respecto". Ademais, afeou que esta situación se produza "co goberno municipal con máis asesores e altos cargos da historia recente de Santiago", facendo fincapé en que "o problema non é de falta de recursos", senón que "é de prioridades, de organización e de capacidade de xestión".

Medidas para baixar o prazo a 20 días

Para baixar o prazo a 20 días, indicou que a súa primeira medida sería reorganizar o funcionamento interno do Concello para eliminar a lentitude administrativa, reducir a burocracia e mellorar a coordinación entre departamentos.

En segundo lugar, defendeu que pagar en prazo debe converterse "nunha prioridade política real", porque "non pode ser unha cuestión secundaria para ningún goberno municipal".

A terceira medida pasa por establecer un seguimento permanente das facturas pendentes, simplificar os procedementos administrativos e crear un circuíto máis áxil para autónomos e pequenas empresas.

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Verea rematou asegurando que Santiago "necesita abrir unha nova etapa, con máis estabilidade, máis capacidade de xestión e un Concello que volva funcionar con normalidade".

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Verea comprométese a reducir a 20 días o periodo medio de pago a provedores

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