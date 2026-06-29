Facturas
Verea comprométese a reducir a 20 días o periodo medio de pago a provedores
O líder do PP afirma que Santiago necesita abrir unha nova etapa con "máis capacidade de xestión"
O líder do Partido Popular de Santiago, Borja Verea, comprometeuse este luns a reducir o periodo medio de pago a provedores do Concello a 20 días en caso de que a súa formación chegue ao goberno. Concretamente, Verea asegurou que baixará a 30 días durante o primeiro ano de mandato e situarase por debaixo dos 20 días a partir do segundo.
O voceiro do PP tamén se amosou crítico co goberno actual, sinalando que "está a atravesar unha preocupante perda de capacidade de xestión, da que o atraso no pago a provedores é unha das súas consecuencias máis graves". Fíxoo despois de coñecerse que Raxoi terá que recorrer a un mecanismo extraordinario habilitado polo Estado para facer fronte ao pagamento de arredor de 8 millóns de euros en facturas pendentes.
Críticas ao goberno local
"Nas últimas semanas estamos vendo demasiados síntomas dun goberno local que perdeu capacidade de resposta e capacidade de xestión. Pasou coa seguridade e a convivencia, pasa coa limpeza e pasa tamén agora cun asunto especialmente serio como é o pago a provedores", afirmou Verea.
O popular insistiu en que pagar aos provedores "non é unha opción, é unha obriga legal e tamén unha cuestión de respecto". Ademais, afeou que esta situación se produza "co goberno municipal con máis asesores e altos cargos da historia recente de Santiago", facendo fincapé en que "o problema non é de falta de recursos", senón que "é de prioridades, de organización e de capacidade de xestión".
Medidas para baixar o prazo a 20 días
Para baixar o prazo a 20 días, indicou que a súa primeira medida sería reorganizar o funcionamento interno do Concello para eliminar a lentitude administrativa, reducir a burocracia e mellorar a coordinación entre departamentos.
En segundo lugar, defendeu que pagar en prazo debe converterse "nunha prioridade política real", porque "non pode ser unha cuestión secundaria para ningún goberno municipal".
A terceira medida pasa por establecer un seguimento permanente das facturas pendentes, simplificar os procedementos administrativos e crear un circuíto máis áxil para autónomos e pequenas empresas.
Verea rematou asegurando que Santiago "necesita abrir unha nova etapa, con máis estabilidade, máis capacidade de xestión e un Concello que volva funcionar con normalidade".
- Desarticulado un clan criminal que robaba en el aeropuerto de Santiago para abastecer el mercado ilegal en Reino Unido
- Una compostelana licenciada en la USC, nueva presentadora del programa 'La Hora de La 1'
- De convento a joya gastronómica: la panadería oculta de Santiago que gasta 50 kilos de almendra en sus tartas
- Manuel Recarey, casi 40 años al frente del restaurante Don Manuel de Santiago: «A nosa comida gusta porque é boa e abundante»
- Un intento desesperado por apagar una sartén al fuego acaba con una mujer hospitalizada en Santiago
- Una urbanización, más de 40 familias de Santiago y una cacharela hecha entre todos: así preparan la noche de San Juan en el barrio de O Castiñeiriño
- Un Policía Nacional fuera de servicio reanima y salva la vida a una persona en Santiago tras ver como se desplomaba en la avenida Rodríguez de Viguri
- Muere María Teresa Rodríguez Mayer, propietaria de la histórica Azabachería Rod Mayer en Santiago