COMPORTAMIENTOS INCÍVICOS
El peregrino desalojado de la Praza do Obradoiro repite su comportamiento por segunda noche consecutiva en Santiago y vuelve a acampar con su tienda en los bajos del Pazo de Raxoi
Pese a los esfuerzos realizados a través de diferentes campañas para sensibilizar a aquellos que nos visitan, parece que algunos prefieren ir por su cuenta
Como dirían muchos... si no lo veo, no lo creo. Después de que este lunes un peregrino fuera desalojado de la Praza do Obradoiro por acampar bajo los soportales del Pazo de Raxoi, la imagen de su tienda instalada en el corazón del casco histórico de Santiago se ha vuelto a repetir por segundo día consecutivo, reincidiendo en su actitud incívica y demostrando que, aunque ayer fuera expulsado por la Policía Local, poco o más bien nada le habría importado a este hombre.
Según la información facilitada por fuentes municipales durante el día de ayer a EL CORREO GALLEGO, esta persona sería en teoría un peregrino que habría llegado a la capital de Galicia después de recorrer el Camino de Santiago. Del mismo modo, apuntaban que en el momento en el que este hombre fue desalojado, "non estaba en boas condicións".
Un viejo debate
La imagen de esta nueva acampada en el Obradoiro, compartida en la redes sociales, vuelve a encender un viejo debate, ya que, con la llegada de la época estival, el incremento de visitantes a Santiago siempre va de la mano con el aumento de este tipo de comportamientos.
Pese a los esfuerzos realizados a través de diferentes campañas, cuya intención es la de sensibilizar a aquellos que nos visitan para que sean conscientes de que se encuentran en un entorno declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, parece que algunos prefieren ir por su cuenta.
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