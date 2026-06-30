Alta tecnología y área de hospitalización de día: el nuevo plan de inversiones para estrenar este año la ampliación del Clínico

Con la vista puesta en que su entrada en funcionamiento pueda tener lugar durante el último trimestre de este año, el Gobierno autonómico destinará una cuantía de 5.700.960 euros a la dotación de equipamiento electromédico, alta tecnología y mobiliario clínico para el nuevo edificio C que se está construyendo junto al Hospital Clínico de Santiago.

El plan de inversiones para la dotación de ese equipamiento, analizado este lunes en el Consello de la Xunta, prevé que el Servizo Galego de Saúde pueda licitar entre julio y agosto los expedientes para esta dotación, dividida en cinco grandes grupos.

Cinco tipos de dotaciones

En concreto, se destinará una partida de 4.211.705 euros para el equipamiento electromédico, incluyendo en los lotes lámparas quirúrgicas, mamógrafos digitales, ecógrafos, sistemas de monitorización y equipos específicos para los servicios de Otorrinolaringología.

Otros 555.625 se emplearán en dotación de mobiliario clínico, desde camillas y carros a mesas auxiliares, pasando por sillas para pacientes.

A ello se sumarán otros 645.160 euros para compra de mobiliario general y de oficina para equipar las consultas, las salas de espera y las zonas comunes de esta ampliación del hospital compostelano.

Dotado con una cuantía de 243.550 euros, el cuarto grupo de material contempla el equipamiento informático y relacionado con los sistemas de información; mientras que para instrumental clínico y quirúrgico de sus unidades asistenciales se emplearán 44.920 euros.

Las obras se entregarán en verano

La idea es que las obras de construcción del nuevo edificio sean entregadas a lo largo de este verano y que a partir de ahí se proceda con el equipamiento para que pueda estar operativo durante el último trimestre.

Con esta construcción, la Unidad de reproducción humana asistida dispondrá de consultas, habitaciones, laboratorios, una sala de transferencia y un quirófano propio en el nuevo inmueble.

La unidad de mama integrará todas las consultas relacionadas con la patología mamaria, incluyendo ginecología, cirugía general, screening, radiología y zona de informado, contando además con dos equipos de mamografía diagnóstica digital con tomosíntesis, contraste, tomobiopsia y biopsia por contraste.

El área de Hospitalización de Día dispondrá de sus respectivas consultas y un total de sesenta plazas, mientras que la Unidad del Dolor y de Anestesia tendrá diez puestos de recuperación, una sala de técnicas especiales y un quirófano.

Por otra parte, la ampliación de este edificio del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) permitirá albergar en él las consultas externas y los gabinetes de Otorrinolaringología, donde además se incorporará un área de logopedia y una sala de curas.

Mejora de la calidad asistencial

La Xunta destacaba este lunes en un comunicado la apuesta del Ejecutivo autonómico por la modernización tecnológica y la mejora continua de la calidad asistencial que el sistema sanitario público presta a la población gallega, resaltando que buena prueba de ello es el contenido del Plan de inversiones del nuevo edificio C del Hospital Clínico.

Una ampliación cuyas obras iniciaban su andadura a principios del año 2024, de la mano de la UTE Dragados S.A., Constructora San José S.A. y Construcciones Ramírez S.L., adjudicataria del contrato de construcción.

Con este proyecto, el centro sanitario compostelano verá incrementada su superficie actual en prácticamente un 30%, contando con cinco nuevas unidades de hospitalización y una nueva unidad de hematología, entre otras prestaciones, gracias a una inversión financiera por parte del Gobierno gallego que ronda los 70,5 millones de euros.