David Uclés, confeso fan de Santiago, estrena su novela más exitosa en gallego: "E non me pode facer máis feliz"

David Uclés, exitoso autor andaluz y confeso fan de Santiago como recuerda en recientes declaraciones a EL CORREO GALLEGO, ha estrenado este lunes su novela más exitosa en gallego: "E non me pode facer máis feliz", señala.

"A península das casas baleiras", con traducción de Moisés Barcia, aparece editada por el sello pontevedrés Rinoceronte tras una edición original de Siruela "La península de las casas vacías", el título que abrió las puertas a la fama al escritor de Úbeda (Jaén)

Reacción de felicidad

De esta forma festeja en sus redes sociales David Uclés el lanzamiento de dicho volumen: "A península en galego! E non me pode facer máis feliz, xa que Galicia é, despois de Xaén, a terra na que máis tempo vivín. Moitos anos de inspiración e refuxio. Grazas, Rinoceronte, por levar o texto á fermosa lingua galega".

Y Rinoceronte, editorial gallega asentada en Pontevedra y especializada en traducciones, lo cuenta así dese sus redes: "En menos dun mes faranse noventa anos do comezo da Guerra Civil e consideramos que é un bo momento para ofrecer en galego esta historia de que mestura rigor histórico con realismo máxico. Para que poidades inaugurar a ruta literaria por Jándula... E co permiso da Fundación Rafael Zabaleta, Eva Fandiño reinterpretou o cadro 'La Romería', como fixera o propio autor na edición orixinal. Lendo o texto, case non quedou outra opción (aínda que tivemos a tentación de aproveitar que tamén fai un 'cameo' Maruxa Mallo para poñer un cadro dela)".

Fuertes vínculos con Santiago

El escritor David Uclés (Úbeda, 1990,. Licenciado y máster en Traducción e Interpretación (español, inglés y alemán), tiene fuertes vinculos personales y literarios con Santiago. De hecho, a primeros de junio, la Asociación Cultural Casino de Santiago reveló las obras ganadoras de la XIX edición del Premio Novela Europea Casino de Santiago, certamen donde han galardonado dos libros: "A noite das cebolas! (Xerais), de la compostelana de adopción Rosa Aneiros (Meirás-Valdoviño, A Coruña 1976) ; y "La península de las casas vacías", del citado autor andaluz.

"Para mí Galicia es mi patria chica, la llevo tatuada. He estado diez años yendo sin parar, viví dos años completos en Compostela... dicen que uno no es de dónde nace sino de donde pace, así que yo soy de los dos lados y mis patrias son Úbeda y Compostela... , por eso, Viví en Compostela, entre 2015 y 2017 y en los tres meses de verano que estuve tocando allí cada año en la calle entre 2015 y 2025, y voy cada verano", indicó hace unas semanas en charla con este diario.

Noticias relacionadas

Integrantes de la organización del XIX edición del Premio Novela Europea Casino de Santiago, ante la facha del propio Casino. / Antonio Hernández

Nueva novela y nueva visita

A todo esto, David Uclés, ahora fichado por el Grupo Planeta, ganó a primeros de este año 2026 al premio Nadal (30.000 euros) por "La ciudad de las luces muertas" (Destino), libro que le tiene de gira intermitente, viajes que deberían traerle a la capital gallega para recibir el citado premio ex aequo Novela Europea Casino de Santiago, "posiblemente el acto de entrega se celebra tras el verano", detallan a este diario desde la organización del certamen.