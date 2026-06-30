Empieza en Santiago la sexta residencia literaria del Gaiás con diez protagonistas

La Cidade da Cultura dio este lunes la bienvenida en Santiago a quienes centran en la sexta residencia literaria del Gaiás, con una decena de protagonistas de una iniciativa de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude que está dirigida por la escritora y gestora cultural Eva Mejuto, que inició la nueva etapa de este proyecto en 205 tras la anterior andadura tutelada por Javier Peña.

Protagonistas

Ya está en marcha la sexta Residencia Literaria de la Cidade da Cultura (REGA) para proyectos de narrativa, poesía y teatro en gallego, y que se prolonga hasta el 11 de julio y estos son sus protagonistas: Álvaro Domínguez Rodríguez-Volta, Crístofer Martínez Alonso, Xiana Fole Garza, Lucía Viéitez Touriño, Ignacio Prados Ansede, Tania Nóvoa Paz, Tais Álvarez Álvarez, Luis Ángel de Castro Docampo, Aurelio Ureña Calvo y Raquel Besteiro Gestoso.

Elenco de las clases magistrales

A modo de tutorías y clases magistrales para guiar el progreso de quienes toman parte en esta residencia, está prevista la visita de Elena Medel (escritora ganadora de premios como el Loewe o el Princesa de Girona), Nerea Pallares (autora de "Punto de araña", obra con la que obtuvo el premio García Barros), Rosa Aneiros (compostelana de adopción ganadora junto a David Uclés ex aequo del premio Novela Europea que otorga la A. C. Casino de Santiago gracias a "A noite das cebolas"), Cynthia Menéndez (autora de "Son coma glaciares os barcos de aceiro") y Víctor Mascato (responsable editorial de Triqueta y editor en Cumio Editora).

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Pautas

Este proyecto que se desarrolla en Santiago aborda casi todos los aspectos del mundo del libro: derechos de autoría, edición, distribución y sistema literario, implicando a distintas personas profesionales del sector, "sobre cómo presentar una obra a una editorial, analizar contratos, la autoedición, hasta la promoción y distribución de los libros", detllan desde su equipo organizador.