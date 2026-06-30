"Haber salvado una vida es lo máximo a lo que aspira un policía": el agente que reanimó a un vecino de Santiago cuando estaba fuera de servicio

Estaba fuera de servicio, iba sin uniforme y circulaba con su coche por Santiago como un compostelano más. Su nombre es José López, un Policía Nacional nacido en la capital de Galicia que el pasado sábado actuó por instinto al presenciar como un hombre de unos 50 años se desplomaba en plena calle. Su rápida intervención fue crucial para salvarle la vida. Ahora, la víctima ya se recupera en su casa tras haber estado en estado crítico en el hospital. Esta es la historia de una actuación que quedará grabada para siempre en la memoria de quienes la han protagonizado.

“Ese día iba en mi coche por Rodríguez de Viguri y a la altura del Parque de Bomberos observé como un hombre se caía cuando iba a entrar en un portal. En un principio pensé que había tropezado, pero enseguida me di cuenta de que algo no iba bien cuando su acompañante comenzó a pedir ayuda”. Así comienza su relato el agente López, que prosigue la conversación con este diario contando que enseguida aparcó su vehículo en la parada de autobús para salir en auxilio de esta persona. “Cuando llegué a junto de él estaba con los ojos en blanco, echando espuma por la boca y emitía un ronquido muy angustioso al respirar. No respondía”, explica a EL CORREO GALLEGO.

Vehículos policiales ante la comisaría de Santiago de Compostela / Jesús Prieto

Ante esta situación de máxima emergencia, el agente compostelano no dudó ni un segundo y puso en práctica sus conocimientos de primeros auxilios: “Deduje que no era un ataque epiléptico, ya que la víctima no convulsionaba. Lo que sí tenía era una respiración muy angustiosa, era como un ronquido interno muy agónico, por lo que me decanté más por pensar que era un ataque al corazón o algo de tipo cerebral”, expone. Acto seguido, colocó a la víctima en posición lateral para evitar que se mordiera la lengua, comprobó que nada le obstruía la garganta y llamó al 061.

“Cuando llegué a junto de él estaba con los ojos en blanco, echando espuma por la boca y emitía un ronquido muy angustioso al respirar. No respondía”

Tras contactar con los servicios sanitarios e identificarse como agente de Policía, un médico fue explicando qué hacer a José López mientras la ambulancia se desplazaba hasta el lugar. “Le transmití la situación del hombre al médico y me dijo que iniciara la reanimación cardio pulmonar, por lo que lo coloqué boca arriba y comencé con las maniobras. Cuando llevaba unos tres minutos haciendo compresiones, la víctima abrió los ojos, cogió una bocanada de aire y recuperó. Ahí lo puse de nuevo en posición de seguridad para evitar que pudiera atragantarse si vomitaba, pero aunque volvía a estar consciente, seguía con una respiración muy complicada”, relata el agente.

Una vez que ya había conseguido que la víctima recuperara la consciencia, hasta el lugar del suceso llegaban los bomberos con un desfibrilador. Un recurso que ya no fue necesario gracias a la rápida y espontánea reacción del policía. Poco después lo hacía la ambulancia, cuyos sanitarios estabilizaron a la víctima durante unos doce minutos antes de ser trasladado al hospital. Según ha podido saber el agente acerca de lo que ocurrió después, “el hombre estuvo ingresado en críticos, pero ha salido adelante y ya está en casa”.

Orgulloso y emocionado

“Me siento personalmente y profesionalmente muy orgulloso y emocionado, salvar una vida es lo máximo a lo que puede aspirar un policía en su carrera”. Es la respuesta de Ángel López tras ser preguntado cómo se siente después de su heroica intervención. Afirma que la situación a la que tuvo que enfrentarse este sábado, le aporta mucha más satisfacción que una gran operación: “Fue una maravilla poder ayudar a un semejante con mis conocimientos”, manifiesta.

"Salvar una vida es lo máximo a lo que puede aspirar un policía en su carrera”

Siempre dispuestos a intervenir

Integrante de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional durante muchos años, el agente López se encuentra actualmente en la Unidad de Documentación de la Comisaría de Santiago.

La rápida intervención del Policía Nacional compostelano salvó la vida de un hombre este sábado en Santiago / Jesús Prieto

Asimismo, asegura que su profesión se encuadra dentro de aquellas que las personas escogen por pura vocación, y que ante cualquier emergencia o hecho delictivo siempre reaccionan pese a estar, como en este caso, fuera de servicio: “No tienes horarios, un policía siempre está dispuesto a intervenir en cualquier situación, sea de riesgo o humanitaria, somos un apoyo, una casa segura para la ciudadanía”, concluye el agente.