“Se nos exige lo mismo, pero tenemos menos recursos”: más de mil docentes de escuelas católicas traen a Santiago sus demandas

Más de un millar de docentes de escuelas católicas de toda Galicia participaron este lunes en el Palacio de Congresos de Santiago en la jornada Somos Moitos, un encuentro concebido para visibilizar el peso del sector y sus principales demandas. Entre ellas, la equiparación de condiciones laborales con el profesorado de la enseñanza pública, especialmente en salario y jornada, pero también el reconocimiento del papel que estos centros desempeñan en la comunidad educativa gallega.

Más de un millar de docentes asistieron a la jornada / Jesús Prieto

Desigualdad con el funcionariado

Pili Taboada es directora del colegio San José de Cluny de Santiago de Compostela. Acudió a la jornada acompañada prácticamente por todo su claustro, compuesto por algo más de 30 docentes. Su colegio tiene más de 550 alumnos. La docente explica a EL CORREO GALLEGO que “esta jornada nos sirve especialmente para reivindicar nuestros valores, con los que debemos tener un fuerte compromiso y que últimamente faltan bastante entre el alumnado”.

La profesora apela también al sentimiento de contar con menos recursos que la educación pública pero, al mismo tiempo, sentir que se les exige lo mismo. “Nos sentimos desamparados porque nos piden lo mismo pero tenemos muchos menos recursos”, señala. A esto añade que “la Xunta cubre el profesorado, pero por nuestra cuenta corren las facturas del agua, la luz, otros gastos de gestión del centro...”.

Como elemento más positivo de la jornada Somos Moitos{"anchor-link":"true"}, más allá de la reivindicación de la importancia de la enseñanza católica en la sociedad y de la equiparación con la pública, la directora del San José de Cluny apunta a la posibilidad de “estrechar lazos con otros centros que pueden compartir inquietudes contigo” para, poniendo en común los problemas, “encontrar soluciones entre todos”.

Más allá de Compostela

Entre los asistentes estuvieron también los profesores David Viso y Marga Fernández, del colegio Apóstol de Vigo, uno de los centros concertados más grandes de Galicia. De este centro acudieron alrededor de 60 profesores, prácticamente todo el claustro. Ambos señalan que una de las mayores utilidades de esta jornada es “mantener el contacto con otros centros de Galicia que comparten inquietudes”.

Su caso refleja la presencia de grandes colegios concertados en la cita de Santiago, pero también una idea repetida por varios docentes: la importancia de encontrarse con otros centros, compartir problemas y comprobar que muchas preocupaciones son comunes.

Educadores de escuelas cristianas, antes de la jornada Somos Moitos / Jesús Prieto

No obstante, la imagen del gran centro vigués contrastó con la de colegios más pequeños, como el CPR Nuestra Señora del Monte Carmelo, en Pobra do Caramiñal. De este centro acudieron solo cuatro educadoras.

Una de ellas, Maruxa Muñiz, explica que viajaron a Santiago “con el objetivo de formarse, ponernos al día y conocer la realidad de nuestro sector”. Su testimonio aporta otra lectura de la jornada: además del componente reivindicativo, Somos Moitos sirvió también como espacio de actualización profesional y de contacto entre docentes de realidades muy distintas.

Con un tono más reivindicativo, Marta García, del CPR San Fermín de Caldas de Reis, resume así el motivo de su presencia en el Palacio de Congresos: “Lo importante es movilizarnos y hacer ver que queremos igualarnos en derechos con la pública”.

Desde cualquier punto de las cuatro provincias, los testimonios de los docentes dibujaron una misma idea: el sector quiso hacerse visible, reivindicar sus valores y reclamar más reconocimiento para el trabajo diario que se desarrolla en sus aulas.