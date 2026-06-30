Los festivales que toman el relevo de O Son do Camiño en Santiago este verano

O Son do Camiño se despedía de Santiago por todo lo alto hace poco más de una semana, en una edición marcada por las actuaciones de grandes artistas como Katy Perry, Linkin Park, Dani Martín o Lola Índigo. Pero la capital gallega no se queda sin música este verano.

La ciudad será escenario de grandes eventos musicales que tomarán el relevo del macrofestival en las próximas semanas. Desde el ciclo de conciertos más esperado de la temporada estival al nacimiento de un nuevo festival, pasando por citas ya consolidadas en el calendario como el O Gozo Festival.

Carlangas inaugura el Atardecer no Gaiás de este año

Es una de las citas musicales más populares y regresan este año al Gaiás entre los próximos 2 de julio y 14 de agosto. Un total de 14 artistas y grupos protagonizarán las doce jornadas programadas para la nueva edición del Atardecer no Gaiás. Los conciertos al aire libre, todos ellos de entrada gratuita y a las 21.00 horas, se inician este 2 de julio con Carlangas en la plaza central de la Cidade da Cultura.

Carlangas inaugurará esta nueva edición de Atardecer no Gaiás el próximo 2 de julio / Cedida

A él, que presentará su tercer albúm en solitario tras la separación de Novedades Carminha, le seguirán Marrit, el ganador del primer premio en la categoría de Música del Xuventude Crea 2025; 9Louro, que ya no necesita presentación; Maricarme y Unto Vello, dos grupos que profundizan y recuperan la tradición oral para crear nuevos arreglos y composiciones propias; Bala, el dúo de stoner rock compuesto por la coruñesa Ánxela Baltar y la lucense Violeta Mosquera; Sheila Patricia y Lisdexia.

Ya durante el mes de agosto, el grupo compostelano Dogo se subirá al escenario el día 6 mientra que Galician Army, el dúo de electrónica, pondrá ritmo al evento gastronómico del año: el eclipse total de sol que se podrá ver desde la Cidade da Cultura el próximo 12 de agosto.

Maroon 5, Martin Garrix y Danny Ocean, en el O Gozo Festival

Nacido en 2023, O Gozo Festival se reafirma como uno de los festivales más destacados de la comunidad gallega, siendo punto de encuentro donde cada año se reúnen los artistas internacionales más relevantes.

Tras reunir a más de 55.000 asistentes el pasado año con los conciertos de Franz Ferdinand, Anastacia, Alanis Morissette, David Guetta, Maná o Lenny Kravitz, entre otros; este 2026 hará lo propio con Maroon 5, Martin Garrix, Danny Ocean, Rita Ora y Miriam Rodríguez. La cita tendrá lugar en el Monte do Gozo el próximo 11 de julio.

El nuevo festival que llega a Santiago: Luscofusco Fest

Frente a citas ya consolidadas en el calendario de todo festivalero, aterriza en Santiago un nuevo festival que busca hacerse un hueco: el Luscofusco Fest.

Promocionado como el festival donde escucharás los artistas gallegos "que máis se están movendo no panorama", la primera edición contará con la presencia de tres artistas emergentes: Alddara, Silee y Noa Vigo.

La nueva cita tendrá lugar el 18 de julio en la Sala Moon (rúa da República Arxentina, 35) de Santiago por 12 euros y desde las 21.00 horas.

La música urbana regresa al Gaiás

Tras una edición en Vigo, el Lingua Urbana Fest regresa a donde todo empezó: a la Cidade da Cultura de Santiago. La tercera edición del festival tendrá lugar el viernes 28 de agosto con un cartel encabezado por Yung Beef, Dirty Suc, 9Louro, Lg1do, Sote, Carlos Barral, Valesk8, la reciente confirmación del compostelano Arce y el canario Abhir en el que será su único concierto en Galicia este año.

El artista canario Abhir / Instagram

El festival para despedir el verano

Ya en el mes de septiembre, Santiago acoge el WOS Festival (WOS Festival x SON Estrella Galicia), un destacado evento multidisciplinar e indoor celebrado anualmente en diversos espacios de la capital gallega. Centrado en la música electrónica, el avant-garde y la cultura alternativa, integra conciertos, artes visuales, cine y conferencias en espacios históricos y patrimoniales de la ciudad.

Este 2026, el WOS Festival tendrá lugar entre el 11 y el 13 de septiembre. Las entradas saldrán a la venta este miércoles, 1 de julio.

No son en Santiago, pero están cerca

Si todavía te has quedado con ganas de más, durante los meses de verano se celebran más de 50 festivales en toda Galicia. Desde el Resurrection Fest al Caudal Fest, pasando por el PortAmérica, el Atlantic Fest, el Big Sound Festival, el Morriña Fest o el Son Rías Baixas. ¿Te los vas a perder?