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Rodada en Santiago y producida por una compañía de Ames: la serie que despunta en los XXI Galardones La Alcazaba

La ficción recibe este reconocimiento en una de las grandes citas nacionales tras el gran éxito en Prime Video del estreno de su temporada final

Rodada en Santiago y producida por una compañía de Ames: la serie que despunta en los XXI Galardones La Alcazaba.

Rodada en Santiago y producida por una compañía de Ames: la serie que despunta en los XXI Galardones La Alcazaba. / Prime Video

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Rodrigo Paz

Rodrigo Paz

Santiago

Tras llegar a su fin a mediados del pasado mes de abril con el estreno en Prime Video de los cuatro capítulos de su segunda temporada —que llegaron a ser de lo más visto en la plataforma de streaming—, Punto Nemo, serie de suspense y ciencia ficción rodada en diversas localizaciones de Galicia, entre ellas Santiago, sigue acumulando éxitos.

'Punto Nemo', premio de mejor serie/thriller

¿La razón? Punto Nemo ha recibido esta semana el premio a mejor serie/thriller en la XXI edición de los Galardones La Alcazaba, una de las grandes citas nacionales que cada año reconoce en Ávila el talento y la excelencia en el ámbito de la cultura, el audiovisual y el entretenimiento.

De hecho, Mamen Quintas y Julio Casal, productores ejecutivos de Ficción Producciones, compañía amesana que se encargó de la producción de la serie junto a la portuguesa Ukbar Films con la colaboración de la Xunta de Galicia, la Deputación de Pontevedra, la Radiotelevisão Portuguesa (RTP) y la Televisión de Galicia (TVG) —que tras emitir la primera entrega pronto hará lo mismo con la segunda y última—, recogieron el galardón en una gala en la que también fueron premiados Hombres G, Carlos Sobera, Alberto Chicote, el Benidorm Fest y Julio Peña, entre otros.

Óscar Jaenada y Maxi Iglesias, durante los rodajes en Galicia de la temporada final de 'Punto Nemo'.

Óscar Jaenada y Maxi Iglesias, durante los rodajes en Galicia de la temporada final de 'Punto Nemo'. / Prime Video

Una serie rodada en Santiago

Punto Nemo parte del incidente que los miembros de una expedición oceanográfica formada por científicos y militares de la Armada Española sufren a causa de un huracán de categoría 3 mientras tratan de investigar y concienciar al mundo sobre los problemas de la isla de plástico localizada en el Pacífico Sur.

Los tripulantes —entre los que se encuentran actores de la talla de Maxi Iglesias, Óscar Jaenada, Alba Flores, Najwa Nimri y Margarida Corceiro— logran sobrevivir, pero la fuerte tempestad arrastra al barco en el que viajan hasta una isla situada en los confines del planeta que, en realidad, se encuentra ubicado en zonas de Portugal, Canarias y, sobre todo, Galicia gracias a localizaciones como O Grove o la Facultade de Ciencias da Comunicación de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

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Los actores Sara Matos, Nüll García y Maxi Iglesias, durante los rodajes de la temporada final de la serie de Prime Video 'Punto Nemo' en la Facultade de Ciencias da Comunicación de la USC.

Los actores Sara Matos, Nüll García y Maxi Iglesias, durante los rodajes de la temporada final de la serie 'Punto Nemo' en la Facultade de Ciencias da Comunicación de la USC. / Jesús Prieto

Un lugar, antes habitado por militares rusos, en el que los supervivientes tendrán que enfrentarse a la realidad de una isla hostil, sin recursos, llena de criaturas híbridas y un virus que amenaza con expandirse globalmente.

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