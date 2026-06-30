Rodrigo Seoane, chef de ArteSana Gastrobar de Santiago, se alza como Mellor Cociñeiro de Tapas 2026 'Sete cidades, sete sabores'
El chef compostelano ganó el certamen con su tapa ‘Castelo da Rocha’, que define como «un homenaje» a la aldea donde nació
El chef compostelano Rodrigo Seoane de ArteSana Gastrobar (avenida de Ferrol, 9) arrasó este martes y fue elegido, tanto por el jurado profesional como por público, como el Mellor Cociñeiro de Tapas 2026 'Sete cidades, sete sabores'.
Mellor Cociñeiro de Tapas 2026
El chef presentó su tapa, 'Castelo da Rocha', que, según el propio Seoane, «es un homenaje a la aldea donde nací, con una gran influencia de mi abuela».
La propuesta gastronómica de Rodrigo Seoane parte de un estofado de conejo, que es cocinado despacio hasta alcanzar una textura melosa, y que se presenta en el formato contemporáneo de una gyoza al vapor. El bocado se eleva con una salsa reducida con notas cítricas de yuzu y hojas de limón, una espuma de chirivía y el toque vibrante de las siete especias japonesas.
Una cita organizada por Turismo de Galicia
La cita, organizada por Turismo de Galicia, reunió a siete representantes de las ciudades gallegas: Adrián Pérez de Sinxelo (Ferrol); Carlos Montes de La Sinfonería Gastrobar (A Coruña); el flamante ganador de 'Sete cidades, Sete sabores' ,Rodrigo Seoane de ArteSana Gastrobar (Santiago de Compostela); Rubén González de El Cafetín de La Alameda (Pontevedra); Rebeca Guede de La Orensana (Vigo); Beatriz Alcalá de La Zapatería del Abuelo (Ourense) y Jose Luis Pardo de El Boni (Lugo). Con sus platos, los participantes reivindican la calidad del producto gallego.
Los cocineros compitieron por dos galardones. Por un lado, el premio del jurado profesional, que valoró cada tapa según la presentación, textura, sazón y sabor, concepto y originalidad.
Por otra parte, el premio del jurado popular, integrado por los invitados a la gala, que utilizaron un sistema de televotación.
Xosé Merelles, director de Turismo de Galicia, destacó que esta cita «celebra moito máis que un concurso de tapas», porque representa una Galicia interesada en la excelencia de su producto, cada vez más reconocido dentro y fuera de la comunidad. En este sentido, puso en valor que las siete elaboraciones finalistas constituyen un «reflexo da capacidade da gastronomía galega para combinar tradición e innovación».
Merelles también destacó que la gastronomía «é hoxe un dos grandes elementos diferenciadores da oferta turística galega».
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