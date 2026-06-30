Sector turístico
Los socialistas de Santiago denuncian que el Foro de Turismo Sustentable está paralizado
Guinarte insta al Gobierno local a convocar en julio una reunión del órgano encargado de decidir el destino de los fondos vinculados a la tasa turística
K.M.
Los socialistas de Santiago reclaman al Gobierno local que ponga en marcha el Foro de Turismo Sustentable y garantice la transparencia en la gestión de los fondos de la tasa turística.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Gumersindo Guinarte, califica de inaceptable que con tres millones de euros previstos en los presupuestos y la normativa ya en vigor, siga sin haber una reunión del órgano que deberá decidir el destino de los recursos obtenidos con esta medida.
Transparencia sobre los fondos
Insiste en que "o regulamento xa entrou en vigor e xa non hai escusas", y añade que el foro debe ser "o espazo no que se decida con transparencia o destino dos fondos da recarga turística", sin olvidar la participación de los sectores implicados.
Tras incidir en que en los presupuestos municipales de este año figuran tres millones de euros vinculados a la tasa turística, considera que la ciudadanía debe conocer con claridad cómo se emplean esos recursos.
Sobre la evolución negativa de los indicadores turísticos, con unos datos que apuntan a una pérdida de cien mil pernoctaciones en los cinco primeros meses del año y una caída de la ocupación hotelera de casi diez puntos con respecto al mismo período del ejercicio pasado, entiende que "temos que actuar xa para recuperar turismo de calidade, alongar estadías e preparar con rigor o Xacobeo 2027".
Otras fuentes de financiación
Guinarte muestra también su preocupación por el hecho de que el Gobierno municipal haya anunciado posibles destinos de esos fondos cuando algunas actuaciones estaban previstas con otras fuentes de financiación, como es el caso de la restauración del Arco de Mazarelos, y exige que se emplee "con planificación, participación e transparencia".
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