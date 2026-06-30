Santiago tendrá pantalla gigante para ver este jueves el partido de la selección española en el Mundial

Hace unos días, el Concello de Santiago daba a conocer las iniciativas más votadas en el proceso de Orzamentos Participativos del área de Xuventude del concello compostelano. La instalación de una pantalla gigante para ver a España en el Mundial fue la más votada, seguida del ciclo de cine al aire libre -para el que ya hay fechas- y un festival de cultura urbana.

Con respecto a la más votada, la concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas, explicaba por aquel entonces que estaban "avaliando onde imos desenvolver esta actividade, co obxetivo de garantir tamén a convivencia e o dereito ao descanso dos veciños e veciñas". La pantalla, que no se instalará "durante a fase de grupos", solo a partir de octavos de final en caso de que España continúe en la competición, todavía no tiene ubicación.

La selección española busca asegurarse la primera plaza del grupo H contra Uruguay (esta madrugada a las 02:00 h). / Lavandeira Jr / EFE

Pantalla gigante en el Monte do Gozo para ver el Mundial

Con todo, los compostelanos están de suerte, pues podrán ver a la selección española ya en dieciseisavos.

El festival Go!Go!Zo! regresa con muchas novedades este año. Entre ellas, la instalación de una pantalla gigante para ver el Mundial. Según han compartido en redes sociales, además de la pantalla para ver el encuentro entre España y Austria de este jueves 2 de julio a las 21.00 horas, habrá DJ y animación previa.

Por el momento no se han dado a conocer más detalles de cómo será la jornada, por lo que habrá que estar pendientes de las redes sociales del Go!Go!Zo!.

Go!Go!Zo! o cómo dinamizar el verano en Santiago

Esta actividad que se engloba en el amplio programa musical y cultural que convertirá al Monte do Gozo en el epicentro del verano de Santiago de Compostela.

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Así, entre los meses de junio y septiembre el Monte do Gozo vibrará con eventos deportivos, DJs, actuaciones musicales, actividades infantiles y muchos más eventos que se irán desvelando en las próximas semanas.