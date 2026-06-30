El Sergas proyecta ampliar el edificio de Urgencias del CHUS: "Responde a unha necesidade crítica"

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, anunció este martes que el Sergas aprovechará la "oportunidade estratéxica" que representa el proyecto de interés autonómico (PIA) del entorno Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) para la ampliación del edificio de Urgencias. Caamaño señaló que la actuación procura "dar resposta a unha necesidade crítica", la de dotar de mayor capacidad este servicio, teniendo en cuenta que se trata del que soporta mayor presión asistencial.

Las urgencias "son unha das portas de entrada do sistema, un espazo onde se concentra gran parte da demanda, onde se requiere unha resposta máis rápida e eficiente", señaló el conselleiro. De esta manera, se apuesta por "un crecemento máis ordenado desde o punto de vista dos fluxos e das comunicacións, tanto para os pacientes como para os profesionais sanitarios".

Ampliación del edificio con cinco plantas

Caamaño recordó que inicialmente el proyecto del edficio A recogía una reforma del área de urgencias de adultos sin ganar más espacios. La reformulación implica una ampliación de este inmueble con cinco plantas, desde la -4 hasta la 0. En el nivel 0 se situará el área de endoscopias y la unidad de cirugía mayor ambulatoria; en el -1, el bloque quirúrgico con 6-7 quirófanos y área de despertar; en la planta -2, se ampliarán las urgencias, a la par que se reformarán las existentes en el edificio actual; en el piso -3, se ampliarán los laboratorios; y en la planta -4 se ampliará la zona de residuos y se crearán los espacios necesarios para las instalaciones de toda la ampliación del espacio hospitalario.

Tal y como detalló el titular de Sanidade, "de forma inmediata" se iniciará el proceso para licitar la redacción del nuevo proyecto del edificio con la ampliación de las urgencias. "Traballamos coa previsión de ter listo ese novo proxecto o vindeiro ano e, a partir daí, licitar as obras".

"Un nodo asistencial estratéxico"

Con este nuevo enfoque, Caamaño destacó que el edificio A "deixa de ser unha ampliación puramente convencional para converterse nun nodo asistencial estratéxico centrado nas áreas de maior intensidade e que requiren maior axilidade", como las urgencias y los procesos críticos. Otras funciones, como la hospitalización, "poderán desenvolverse no futuro nun marco máis ordenado, construíndose sobre o novo aparcamento, vinculado ao desenvolvemento global do complexo", precisó.

En definitiva, el conselleiro subrayó que este modelo "permite separar e organizar mellor os fluxos de pacientes e de profesionais evitando interferencias, mellora a eficiencia asistencial, facilita a adaptación do hospital ás necesidades futuras e, sobre todo, garante que as actuacións que se traballen hoxe non limiten o crecemento de mañá".

Edificio C y Centro de Protonterapia

Gómez Caamaño recordó que en estos momentos se están ultimando los trabajos del edificio C y que entre los meses de julio y agosto quedarán licitados los contratos, por importe de 5,7 millones de euros, para la dotación de equipamiento con el objetivo de poder ponerlo en servicio antes de que finalice el año.

Explicó, además, que entre finales de este 2026 y principios de 2027 empezarán los tratamientos en el Centro de Protonterapia de Galicia, que supuso una inversión de 60 millones de euros, contando con la aportación de la Fundación Amancio Ortega.