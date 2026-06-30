Vandalizan el busto del notario Gutiérrez Aller junto a la Facultad de Derecho de la USC
La escultura fue arrancada de su pedestal y apareció tirada a unos 15 metros, aunque no sufrió daños de consideración
La Universidad ya denunció los hechos ante la Policía y encargó la reparación de la pieza
La desaparición del busto del notario lalinense Victorino Gutiérrez Aller ya tiene explicación. La Universidade de Santiago (USC) ha confirmado que la escultura fue objeto de un acto vandálico hace aproximadamente dos semanas, cuando alguien la arrancó del pedestal en el que estaba instalada junto a la Facultad de Derecho y la desplazó varios metros ladera abajo.
Según ha podido saber este diario, la pieza, obra del escultor José Molares, fue localizada por los servicios de seguridad de la USC a unos 15 metros de su emplazamiento original, muy cerca de la calle. Todo apunta a que, tras ser desprendida de la base, fue rodando pendiente abajo hasta detenerse en ese punto.
Afortunadamente, el busto no sufrió daños de consideración, por lo que la Universidade prevé volver a colocarlo en su ubicación original lo antes posible, una vez se reparen los leves desperfectos de la pieza y se completen las labores necesarias para reparar el sistema de anclaje y garantizar que quede correctamente fijada.
La desaparición de la escultura había despertado numerosas incógnitas durante las últimas horas. El pedestal permanecía vacío y todo hacía pensar que la pieza había sido robada.
Finalmente, la USC aclara que se trató de un episodio de vandalismo, que ya fue denunciado en la comisaria de Policía Nacional.
El busto fue donado por la Irmandade Xurídica Galega
La escultura fue inaugurada el 21 de junio de 2025 por iniciativa de la Irmandade Xurídica Galega, en homenaje a Victorino Gutiérrez Aller, una de las figuras más relevantes del notariado gallego. Al acto asistieron familiares del jurista, así como el entonces rector de la USC, Antonio López; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el alcalde de Lalín, José Crespo; el secretario xeral da Lingua, Valentín García, y representantes del ámbito jurídico.
Natural de Lalín y fallecido en 2024, Gutiérrez Aller es autor del conocido Formulario Notarial, editado por el Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades y distribuido en todas las notarías gallegas, una obra de referencia para varias generaciones de profesionales del Derecho.
El busto erigido en su honor se encontraba junto a otra escultura con un marcado valor simbólico para la comunidad jurídica gallega: la dedicada a Fermín Penzol Labandeira, registrador de la propiedad, bibliófilo y destacado galleguista, colocada en 2017 también por iniciativa de la Irmandade Xurídica Galega.
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