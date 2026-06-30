Xacio Baño abre Curtocircuíto 2026: «Enamorarnos de Santiago a través del otro, de eso trata la película»

Ni la poblaba barba de a Xacio Baño (Xove, 1983) logra ocultar la curiosidad de quien hace cine de forma independiente con un pie asentado en la memoria y otro en el ensayo, implicado en un proyecto llamado Territorios y protagonista este martes de un día como pocos para quien vivió en Santiago ya que su película «Despois das cidades» abre el festival Curtocircuíto en el Teatro Principal (20 horas; gratis con inviración en la misma taquilla) con su metraje experimental basado en recuerdos y postales tras días y días de rodaje a pie de rúa.

Primer contacto

«Tiene más que sentido verla en Santiago y más en Curtocircuíto, festival que es un buen escaparate y donde han contado con mis cortos y han tenido premios. Es un festival donde siempre he sentido cariño Además, esta es una película que se sale de lo convencional, así que hablamos con Pela (Del Álamo), el director de Curtocircuíto , cuando nos plantearon la idea de abrir con nuestra película esta edición del festival, y llegados a un acuerdo enseguida», señala Xacio Baño en charla con EL CORREO GALLEGO.

Rodada en Santiago

«Uno hace películas por muchas razones y esta película nace un poco para entender Santiago desde la mirada del otro. Hago películas como director y como productor y en este caso tenía algunas dudas sobre como iba a viajar esta película más allá de Santiago y Galicia, y está viajando muy bien. Nos la pillaron para el festival de Roterdamm, luego para Málaga, el D-A de Barcelona, el Documenta Madrid... Aunque es una peli muy focalizada en una región, esta viajando bien», dice Xacio sobre un proyecto con guion suyo a medias con Tamara Canosa, reparto con Xosé Barato y Rocío González, música de Xavier Bértolo y fotografía de Lucía C. Pan.

Alusión al turismo

En 2025, Galicia recibió a 8,8 millones de turistas alojados en diferentes establecimientos de nuestra comunidad, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y Santiago entregó más de medio millón de compostelas, dato sobre el título oficial del peregrinaje al que hay que unir el de quienes no buscan ese diploma del Camino y las personas que acuden a la capital gallega como visitantes, turistas, viajeros... parte de un bum turístico que genera desde hace años cierto debate social y aunque «Despois das cidades» no se centra en esa cuestión tampoco la orilla.

«Esta película no es una denuncia de la masificación de la ciudad, no es lo que busco tras mis diez años coleccionando postales... Trato de seguir la idea de la ciudad masificada y por eso grabamos en invierno, pero la película no trata de señalar ese mal, trata de enamorarnos de la ciudad a través del otro. Viví 10 años en Santiago y aunque en esta película soy un poco voyeur, pero he tratado, de verdad, de rodar como si yo no hubiera vivido en Santiago. No había guión, ni plan de rodaje, lo importante era perderse en la ciudad y mirarla con la mirada del visitante que no sabe lo qué va a pasar mañana. Hay mucho de eso en la película, hay un personaje de ficción, hay algo de crítica con el modelo de consumir las ciudades como si el viaje fuera solo para hacer una refrenda de lo que esperas y en este película reivindico ir a una ciudad y perderse, ir divagando», subraya Xacio Baño. Y ahonda sore esta apuesta cinematográfica con el que abre su proyecto sobre territorios y cartografías.

Postales

«En las postales que usamos para la película se encuentra el eco de esa deriva aunque las mejores postales no están reflejadas en la peli porque se salían de la caja por ser submundos, pero tenemos contactos de mucha gente y les haremos llegar el enlace de la película, que se fue tejiendo con personas turistas y otra son turistas, y para este estreno en Santiago hemos avisado a gente para que venga. Es una película muy coral, muy derivativa, muy poliédrica», concluye el cineasta lucense que define «Despois das cidades» como una expresión parisina «una peli flâneur».

Coloquio y precios

Además, este miércoles, a las 12 horas en el Paseo dos Camelios del hotel NH Collection, Xacio Baño protagoniza un coloquio abierto junto a Encarna Otero (historiadora y ex concelleira de Santiago) y Antón Baamonde (escritor e filósofo) para ahondar en su visión sobre la capital gallega.

Más allá de esta apertura especial, el festival Curtocircuíto, organizado por el Concello de Santiago (Compostela Cultura) con el apoyo de la Deputación da Coruña, Xunta de Galicia (a través de Agadic) y el ICAA, tiene un abono a 25 euros (Teatro Principal, Auditorio de Galicia y Numax) y las entradas individuales a 4 € ( 7 euros para las sesiones Live AV; si bien las citas con djs son de entrada gratuita).

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