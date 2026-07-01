La Archidiócesis de Santiago gestionó más de 31 millones de euros en 2025

La Archidiócesis de Santiago gestionó en 2025 un total de 31.405.739,12 euros, un 7,94% más que el año anterior y un 22,66% por encima de lo presupuestado, según las cuentas diocesanas aprobadas por el Consejo de Asuntos Económicos de la Diócesis en la reunión celebrada el pasado jueves 18 de junio en la sede de la Curia, presidida por el arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto Fernández.

Este organismo, integrado por sacerdotes y laicos expertos en economía y derecho, cumple la función establecida en el canon 493 del Código de Derecho Canónico de aprobar las cuentas de ingresos y gastos de la Diócesis.

Durante la sesión, el ecónomo diocesano, Fernando Barros, presentó el informe económico completo del ejercicio, que refleja un año de crecimiento sostenido, una gestión prudente y una capacidad de financiación positiva. «La transparencia es parte esencial de nuestra misión», señaló, destacando el compromiso de la diócesis con la rendición de cuentas.

Los ingresos ordinarios ascendieron a 29.614.753,62 euros, un 9,47% más que en 2024 y un 23,89% por encima del presupuesto. Entre los elementos más destacados figuran las aportaciones de los fieles, que crecieron un 6,78% respecto al año anterior y un 20,79% sobre lo previsto, representando el 37,44% del total de ingresos; la Asignación Tributaria del IRPF, que aumentó un 16,35%, consolidándose como casi el 30% de los recursos diocesanos; y los ingresos de patrimonio y otras actividades, que experimentaron un crecimiento del 13,80%, impulsados por el excelente comportamiento de las carteras de inversión, cuyos rendimientos subieron un 31,42% respecto a 2024.

Los ingresos extraordinarios, en cambio, descendieron un 12,31%, debido a la reducción de enajenaciones de patrimonio —un 85,77% menos que el año anterior— y a la reestructuración contable de las subvenciones de capital, que pasan a registrarse como deudas transformables en subvenciones.

En cuanto a los gastos, los ordinarios se situaron en 22.992.286,02 euros, un 10,94% más que en 2024 y un 19,16% por encima del presupuesto. El informe detalla incrementos relevantes en las acciones pastorales y asistenciales, que crecieron un 7,60% respecto al ejercicio anterior; en la retribución del clero, con un aumento del 5,30%, y del personal seglar, que subió un 18,64% debido al incremento de costes sociales y nuevas contrataciones; así como en la conservación de edificios y los gastos de funcionamiento, que aumentaron un 14,32% y representan casi el 30% del gasto total.

Los gastos extraordinarios ascendieron a 5.654.036,08 euros, un 5,23% más que en 2024, con especial peso de los programas de rehabilitación.

A pesar del incremento general de los gastos, la diócesis cerró el ejercicio con una capacidad de financiación de 2.759.417,02 euros, confirmando la estabilidad económica y la adecuada gestión de los recursos.