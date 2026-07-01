Cambio de última hora para ver gratis a Carlangas en Santiago este jueves: este es el nuevo horario

El ciclo de conciertos al aire libre más esperado de Santiago arranca este jueves, 2 de julio, con la actuación de Carlangas. El ex-líder y vocalista de Novedades Carminha será el encargado de inaugurar la nueva edición de Atardecer no Gaiás, que este 2026 ha programado doce jornadas con lo "mellorciño da escena galega" y también de alguna banda de fuera.

Los conciertos se celebrarán las tardes de los jueves y viernes, desde este jueves 2 de julio y hasta el 14 de agosto. En total, el ciclo reunirá a 14 artistas y bandas que llevarán al Gaiás una programación musical de lo más variada, con propuestas que van desde el nuevo tradi gallego hasta el rock, el punk rock, el pop, el rap, los ritmos urbanos y lo mejor de la música electrónica.

Carlangas inaugurará esta nueva edición de Atardecer no Gaiás el próximo 2 de julio. / Cedida

Cambio de horario para el concierto de Carlangas

Si bien todos los conciertos están programados para la misma hora, las 21.00 horas, el horario del de Carlangas ha sufrido un cambio importante. Según explican desde la organización del ciclo de conciertos, Carlangas actuará una hora antes, a las 20.00 horas, "por decisión do propio artista, que aspira a reunir na Compostela onde medrou ao maior número de fans posible."

El artista presentará su tercer trabajo en solitario, Universo Paralelo, un disco en el que recupera las guitarras y su sonido más rockero y en el que destacan las colaboraciones con Leiva y Dear Joanne.

El cambio de horario podría responder a la coincidencia con el partido de la selección española frente a Austria en los dieciseisavos del Mundial, que se disputa este jueves a las 21.00 horas.

Cómo llegar al concierto de Carlangas

El concierto, de entrada libre y gratuita, tendrá lugar desde las 20.00 horas en la Praza central da Cidade da Cultura. Para llegar, además de caminando o en un vehículo particular, desde la organización recomiendan tomar la línea 9 del autobús.

Tras la actuación de Carlangas, Marrit será el encargado de tomar el relevo este viernes 3 de julio. El joven vigués de 26 años fue galardonado con el primer premio en la categoría de música en el certamen Xuventude Crea impulsado por la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude. Un talento gallego emergente que bebe de las influencias clásicas del pop para experimentar con guitarras, teclados y sintetizadores.

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9Louro, Maricarme, Unto Vello, Sheila Patricia, Bala y Lisdexia son algunos de los otros artistas que se subirán al escenario del Atardecer no Gaiás.