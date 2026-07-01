La carrera por un piso de estudiantes en Santiago empieza a las 2.30 de la madrugada: "Preferimos fastidiarnos una noche antes que vivir cuatro años en un mal piso"

Arranca julio y, aunque el curso académico todavía no ha terminado porque aún quedan los exámenes de recuperación, muchos estudiantes ya piensan en el próximo. Antes de marcharse de vacaciones, aprovechan estos días para buscar piso en Santiago, lo que ha vuelto a dejar imágenes de largas colas en las inmobiliarias desde primera hora de la mañana. Es el caso de la oficina situada en la avenida de Vilagarcía, donde incluso varios grupos de jóvenes pasaron la noche para ser de los primeros en acceder a la oferta de viviendas. La escasez de opciones y el elevado precio de los alquileres vuelven a marcar una campaña en la que cada hora de ventaja puede resultar decisiva.

"Preferimos fastidiarnos una noche y tener un piso cuatro años que esté en buenas condiciones"

Los primeros en llegaron fueron Francisco Vidal, que comenzará el grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE); Noa Lagos, futura estudiante de Psicología y Adrián Pérez, también de ADE, todos ellos de Ourense. Alcanzaron la cola entre las dos y las dos y media de la madrugada convencidos de que ese esfuerzo merecía la pena. "Vimos varios vídeos de colas inmensas en esta inmobiliaria y decidimos venir el día 1 para no quedarnos sin piso", explican.

Francisco Vidal, Noa Lagos y Adrián Pérez fueron los primeros en llegar este martes 1 de julio a la inmobiliaria Gerpe. / Lorena Rey

Buscan una vivienda de cuatro habitaciones, ya que vivirán con otra compañera, "a poder ser con dos baños, que esté bien de instalaciones y se ajuste a nuestro precio". Están dispuestos a pagar entre 1.200 y 1.300 euros al mes, aunque reconocen que lo que han encontrado hasta ahora no les convence. "Miramos pisos muy flojitos y con precios muy elevados", cuentan. Además, denuncian que algunos presentan humedades o incluso paredes deterioradas. "Preferimos fastidiarnos una noche y tener un piso cuatro años que esté en buenas condiciones", aseguran.

La ubicación también es una prioridad, ya que unos estudiarán en el Campus Norte y otros en el Campus Sur. "Buscamos un piso lo más céntrico posible porque estamos lejos y toca desplazarnos", dicen. Pese a las dificultades para encontrar vivienda, afrontan el inicio de esta nueva etapa con ilusión. "Estamos muy motivados de empezar en la USC y con muchas ganas de vivir juntos. Somos muy buenos amigos, nos conocemos de toda la vida", concluyen.

"No puede ser que lo más barato sean 1.200 euros entre cuatro personas"

Algo más tarde, sobre las cuatro y media de la madrugada, se incorporaban a la cola Erik Onega, Lois Filgueira, Xian Rodríguez y Sergio Álvarez, un grupo de amigos de Ponteareas que acudió equipado con sillas para hacer más llevadera la espera. El pasado curso compartieron un piso en Romero Donallo por 1.200 euros mensuales. "No era que el piso estuviera mal, pero sí teníamos problemas con una vecina y nos vimos obligados a cambiar de piso. Por cualquier motivo ya llamaba a la Policía", cuentan. Ahora esperan encontrar una alternativa mejor sin aumentar el presupuesto.

Erik Onega, Lois Filgueira, Xián Rodríguez y Sergio Álvarez estuvieron este año en un piso en Romero Donallo. / Lorena Rey

Para soportar la noche organizaron turnos de dos personas, ya que todavía podían utilizar el piso en el que vivían. "Así se nos hizo corta", comentan. Su intención era entregar las llaves esta misma mañana si conseguían cerrar un alquiler. "Si no tendremos que quedar un día más, pero tenemos esperanza de que ya sea hoy", confían.

La mayoría estudiará por segundo año en el Campus Sur —Derecho, Pedagogía y Física—, mientras que Lois Filgueira cursará Medicina. A diferencia de otros estudiantes, ellos no están dispuestos a alquilar una vivienda sin verla antes. "Hay gente que lo pilla ya sin verlo, pero nosotros queremos verlo. Aquí esta inmobiliaria hace grupos y van enseñando los pisos. Así, por orden de llegada, hay preferencia para elegir", explican sobre el proceso.

Su experiencia del año pasado les sirve para ser más exigentes. Llegaron el 5 de junio y alquilaron el primer piso que les enseñaron, aunque con el paso de los meses comprobaron que había opciones mejores. "Lo bueno es que tenía habitaciones grandes y dos baños; lo peor era que la cocina estaba pegada al salón y olía a comida todo el tiempo. Además, estaba muy mal aislado y se escuchaba todo", relatan. También critican el incremento de los precios. "No puede ser que lo más barato sean 1.200 euros entre cuatro personas", indican. A esa cantidad, recuerdan, todavía hay que sumar los gastos, por lo que calculan que "como mínimo cada uno se gasta 500 euros".

"Espero irme hoy a casa con un piso para el próximo curso"

La misma preocupación comparten Uxía Lorenzo e Ian Gómez, estudiantes de segundo curso de Química y procedentes de Pontevedra. Llegaron a las cinco de la mañana "para tener el mayor rango de posibilidades para escoger". Ian vivía el pasado curso en un piso situado en el norte de la ciudad, pero la distancia hasta la facultad le hizo replantearse la situación. "Este año decidí cambiar". señala. Uxía, por su parte, residía en una residencia universitaria, aunque el precio resultaba demasiado elevado. Por ello decidieron buscar piso junto a otra compañera de Pedagogía, que el año pasado ya compartía vivienda con Ian.

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Uxía Lorenzo y Ian Gómez van a vivir juntos el próximo curso, junto a otra compañera. / Lorena Rey

Su presupuesto máximo es de 900 euros, 300 por persona, y buscan una vivienda en una zona céntrica, como Plaza Roja, que reúna unas condiciones mínimas. "Por conocidos sabemos que la gente hace cola y enseñan los pisos por orden de llegada. Espero irme a casa con uno", afirma Uxía, confiando en que las horas de espera hayan merecido la pena.