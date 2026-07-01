El curso Airas Nunes Aula de Cámara ofrece conciertos gratuitos en Santiago "para fomentar los valores que caracterizan a la música de cámara"

El curso Airas Nunes Aula de Cámara celebra su décima edición en Santiago entre el lunes 6 y el sábado 11 de julio para hilar un encuentro entre docentes y alumnado internacional. Centra sus actividades en las aulas en la Escola de Altos Estudos Musicais (EAEM) y la sede de la SGAE, espacios vecinos en el barrio de Vista Alegre y ofrece varios recitales de acceso gratuito.

Parte de sus protagonistas

El grupo de personas que compone el profesorado incluye a Claudio Martínez-Mehner y András Kemenes, en la especialidad de piano, junto a Anna Gebert, Predrag Katanic y Xavier Gagnepain, en los apartados de cuerda. Se impartirán clases de música de cámara y de solo a más de 60 estudiantes, "procedentes de 15 países distintos", señalan desde la organización, protagonistas que llegan a Compostela tanto de lugares del resto de Europa como de "Estados Unidos, Taiwan o Hong Kong", aclaran.

Conciertos de entrada libre

En esta edición del curso Airas Nunes Aula de Cámara se ofrecen conciertos de las alumnas y alumnos con citas en el auditorio del CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea) y recitales de los grupos de cámara becados en diversos lugares de la capital gallega. Así, el martes 7 de julio hay un recital en el Auditorio de Galicia (sala Mozart), el miércoles 8 y el jueves 9 sendos conciertos en la Casa das Máquinas (Galeras), y el viernes 10 otro más en el Teatro Principal. Todos los conciertos se celebran a las 20:30 horas salvo las citas del CGAC (a las 12:00 horas y a las 20:00 h.), siempre con entrada será libre hasta completar aforo.

El ciclo que incluye la presencia de formaciones como Duo Satori (jueves 9 de julio; casa das Máquinas; 20:30 h.), Duo Pavageau-De Diego (viernes 10 de julio en el Teatro Principal; 20:30 h.), Brétema Cuarteto (miércole s8 de julio en la Casa das Máquinas; 20:30 h.) y Carus Trio (martes 7 de julio en la sala Mozart del Auditorio de Galicia; 20;30 h.).

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Cuarteto Brétema, con cuatro integrantes formados en la Escuela Superior de Música de Cataluña. / Cedida

Mensaje del festival

La Asociación Galega de Música de Cámara Airas Nunes impulsa este festival con apartado didáctico "para fomentar los valores que caracterizan a la música de cámara como son el diálogo, la concordia, el acuerdo y el aprendizaje a través de compartir ideas entre personas de diferentes culturas", subrayan desde la organización de un evento que amplía la oferta musical mucho más allá de la agenda de pop rock en julio en Santiago.