CINE
Curtocircuíto lleva a escenarios y calles de Santiago un maratón de cine valiente e internacional hasta el domingo
El compostelano Diego Anido presenta «Cara de cona», de Guillermo Oliveira . Hay 21 películas de 16 países en la sección Cosmos tras la apertura del festival con «Despois das cidades», de Xacio Baño
El Teatro Principal ofrecía durante la noche del reciente martes una buena entrada que ilustra la expectativa alrededor de «Despois das cidades», película experimental grabada en Santiago y dirigida por Xacio Baño (Xove, 1983) que centró la inauguración del festival Curtocircuíto con un pase de entrada libre. El acto de apertura contó con la presencia de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; la concelleira de Capital Cultural, Míriam Louzao; el director de Agadic, Jacobo Sutil; el director artístico del festival, Pela del Álamo e integrantes de la corporación municipal como Xan Duro, Marta Abal, Mercedes Rosón, Borja Verea y el representante de Santiago de Compostela Film Commission, Dimas González, entre más personas asistentes.
La programación de Curtocircuíto dura hasta el próximo domingo con apartados competitivos como Cosmos, Planeta GZ y Supernova, aparte de sendos focos dedicados a Lawrence Lek y Gala Hernández López, la sección Psicoxeografías y el Premio Atlas a la cineasta francesa Marie Losier, entre más citas.
Se presentan 21 filmes procedentes de 16 países en la sección oficial Cosmos (53 % de las obras, firmadas por mujeres), y filmes llegados de Nueva Zelanda, Irán, China, Sudáfrica, EEUU, Alemania, Austria, Francia, Bélgica...
Pase especial en el Principal
A las 18:30 horas en el Teatro Principal (4 euros) este miércoles hay un pase especial de «Cara de cona», de Guillermo de Oliveira , donde se contará con la presencia del actor compostelano Diego Anido. Su trama habla de un personaje llamado Moncho, «que vive y trabaja desde hace años en una pequeña aldea de la Galicia rural y cuya paz interior se ve perturbada por la llegada de Pardavila, un vecino bonachón hacia el que siente un odio irracional. Decidido a hacerle la vida imposible, Moncho contempla como todos sus intentos de hacerle infeliz fracasan e idea un crimen perfecto del que nadie pueda culparle jamás» detalla la organización sobre una producción de Zapruder Pictures que ha sido seleccionada para el inminente Festival de Cortos de Humor de Barcelona (Tashortfest).
Coloquio y cortos con entrada libre
Y además este miércoles (12 h.), el Paseo dos Camelios del hotel NH Collection, alberga un coloquio con el citado cineasta lucense Xacio Baño, que comparte mesa con la historiadora Encarna Otero y el escritor Antón Baamonde. Además, Curtocircuíto propone este miércoles en el Principal, desde las 17 h. (4€) cortos como «Sawyer Avenue, Sunday Afternoon», de Bill Morrison; «As I Lay Dying», de Mohammadreza Farzad y Pegah Ahangarani; «Spray and Pray», de Veneta Androva; «This Suffocating Now», de Vika Kirchenbauer; y a las 18:30 h., el cortometraje de la ilustradora gallega Bea Lema sobre su galardonado cómic «El cuerpo de Cristo» (Premio Nacional); «As maos da pulpeira», de Silvia Cachafeiro; «Escala un cincuenta mil», de Angel Suanzes, «La historia todavía no conoce mi nombre», de Diana Toucedo y el mencionado corto «Cara de cona». Y en la Praza das Praterías (gratis) hay hoy una tacada de cortometrajes formada por «When the Geese Flew», de Arthur Gay (22.45 h.); «Dios es tímido» (23.05 h.), de Jocelyn Charles; «Abortion Party!» (23.20 h.), de Julia Mellen; «Buitres» (23.45 h.) de Dian Weys, y Live AV con Marta Verde & José Venditti.
Entidades que colaboran
El festival Curtocircuíto, organizado por el Concello de Santiago (Compostela Cultura) cuenta además con el apoyo de la Deputación da Coruña, Xunta de Galicia (a través de Agadic) y el ICAA, tiene un abono a 25 euros ( Principal, Auditorio de Galicia y Numax) y entradas individuales a 4 €, con varias actividades paralelas gratuitas.
Cierre con entrada libre y filme de Adrián Canoura
El domingo, igual que Xacio Baño ha marcado el martes el inicio del festival, el cierre de la sección Psicoxeografías llegará el domingo 5 de julio en el Principal (con acceso gratuito) con "Fomos ficando sós", de Adrián Canoura, "una cartografía de la ausencia y de las relaciones paternofiliais a través de una travesía oceánica marcada por la memoria y la distancia", señalan desde la organización.
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