Destacan un libro de la USC de Simon Doubleday por la traducción de Miguel Giadás en los Premios Nacionales de Edición Universitaria

El jurado de los XXIX Premios Nacionales de Edición Universitaria, compuesto por destacadas personalidades independientes del ámbito cultural y de la divulgación científica, ha otorgado una mención especial para un libro de la USC al destacar en el área de Mejor Traducción a una obra editada por Edicións USC ,"O Rei Sabio. Un príncipe cristián, a Iberia musulmá e as orixes do Renacimiento", del historiador, medievalista e hispanista británico profesor de la USC, Simon Doubleday, con traducción del investigador de la USC Miguel Giadás Quintela.

Simon Doubleday y la portada de su libro "O Rei Sabio. Un príncipe cristián, a Iberia musulmá e as orixes do Renacimiento" (Edicións USC). / Faro de Vigo

"Una visión amplia de Alfonso X"

El jurado le menciona de forma destacada "por incidir en una visión amplia de Alfonso X y su relación con la cultura islámica que sentaría las bases culturales del futuro Renacimiento español y europeo", según detalla la UNE (Unión de Editoriales Universitarias Españolas) .

Los Premios Nacionales de Edición Universitaria buscan distinguir a las mejores publicaciones editadas por universidades y centros de investigación españoles. La deliberación de los galardones de 2025 se anunció hace días y tuvo lugar en la Librería del BOE (Calle de Trafalgar, 27, Chamberí, Madrid).

En ese apartado de Mejor Traducción se galardonó una obra llamada "Escritos imprescindibles", de Aleksandr Solzhenitsyn, con traducción de Marta Sánchez-Nieves Fernández (CEU Ediciones).

La ceremonia de entrega tendrá lugar el jueves 12 de noviembre, en el marco de la Asamblea General de la UNE, que este año se celebrará en la Universidad de León.

Las 225 publicaciones presentadas (procedentes de 36 editoriales universitarias) permanecerán expuestas en la Librería del BOE y abiertas al público durante el mes de julio.

Investigador de la USC con formación en EEUU

Miguel Giadás Quintela, profesor ayudante doctor en el área de Filología Latina de la Universidade de Santiago. Doctor en Filología Clásica, Francesa e Italiana por la USC, se formó en el programa de doctoramiento Textos da Antigüidade Clásica e a súa Pervivencia. Su labor investigadora aborda la producción historiográfica hispana de la Baja Edad Media, así como en los procesos de transmisión e reinterpretación de autores clásicos en la cultura literaria medieval.

Miguel Giadás Quintela realizó estancias de investigación en la École Normale Supérieure de Lyon (Francia) y en el departamento de clásicos de la Universidad de Columbia (EEUU).

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Integrantes del jurado

El comité del jurado de los XXIX Premios Nacionales de Edición Universitaria, ha estado formado por Nuria Azancot, redactora jefa de la revista "El Cultural"; Eva Catalán, editora de Educación en "The Conversation"; Andrés Seoane, redactor de Libros en "La Lectura"; Alberto Velázquez Gómez del "Pulgar", colaborador de Libros e Innovación en "ABC"; Manuel Rodríguez Rivero, crítico cultural; Eva Orúe, directora de la Feria del Libro de Madrid; y José Manuel Anta, director gerente de la Federación de Gremios de Editores de España.