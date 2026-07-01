Mateo Mena, el compostelano que hace música con tormentas de Júpiter, abre el premiado festival Sinsal SON Estrella Galicia

Mateo Mena Calavia (Santiago de Compostela, 1983), músico compostelano y luthier electrónico, es el encargado de abrir este año el festival más experimental de Galicia, el Sinsal SON Estrella Galicia, que empieza el 24 de julio en Vigo y la Isla de San Simón, justo el mismo día que Santiago alberga en la Quintana el concierto de Lila Downs (ciclo Orballo Cultural) con entrada libre en la Quintana, ejemplo del eclecticismo de la agenda musical gallega durante este mes.

El artista santiagués 'conecta' con Júpiter

Mateo Mena actúa en Vigo el 24 de julio en el Planetario del Instituto (10:30 horas) y en el Marítimo Pesquero (12:30 h.). El artista santiagués presentará los proyectos "Coros del amanecer", por medio del cuál"investiga la relación entre el canto de los pájaros y los sonidos de la ionosfera", según detalla la organización, y además presentará el Ivpiter Fvlgvr, "sintetizador que recoge y modifica las tormentas electromagnéticas del planeta Júpiter"; aparte de poner en escena "Aurora Consurgens", una colaboración con artistas de las regiones ártica y subantártica que toma como punto de encuentro el fenómeno de la aurora boreal.

Formación en Galicia y Roma

Mateo Mena obtuvo entre 2005 y 2012 el título de Grado en Composición Musical en el Conservatorio Superior de Música de Vigo y estudió además en el Conservatorio Santa Cecilia (Roma). Músico y constructor de instrumentos experimentales, está considerado como unos de los referentes gallegos en la creación de sintetizadores analógicos.

Especializado en música electroacústica, ha hecho cursos y masterclass con compositores y artistas sonoros como Nicolas Collins, Juan Matos Capote, Peter Bosch, Edson Zampronha, Javier Campaña o Miguel Negrão, entre otras aventuras creativas y formativas. Y ha impartido charlas acerca de la historia de la música electrónica en España y Portugal, y talleres de creación de instrumentos electrónicos y otros dispositivos sonoros, según detallan desde Simia Espacio, donde es parte del equipo docente.

Sinsal, festival premiado

Sinsal, iniciativa de la promotora viguesa Sinsalaudio (de gran influencia en nuestra escena de la música alternativa), se celebra entre Vigo y la Isla de San Simón durante los días 24, 25 y 26 de julio y prosigue entre la ciudad olívica y el Camino Portugués durante las jornadas del 31 de julio, 1 y 2 de agosto.

Carme López, artista. / Eva Pombo

Carme López presenta "Quintela" el 24 de julio en Vigo (10:30 h. y 12:30 h. en la cámara semi-anecoica de la Universidad viguesa). El resto programa del Festival Sinsal 2026 es secreto "y el público solo descubre el cartel al desembarcar en San Simón".

Entre otros galardones, Sinsal fue considerado por el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea como "Lo mejor de la cultura 2024" en Galicia y antes, en 2023, se distinguió su labor en favor de la sostenibilidad dentro de los FEST Awards, parte del encuentro profesional BIME Live & PRO en Bilbao.

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Sinsal 2026 tiene el apoyo institucional tanto de la Xunta de Galicia a través da Axencia Turismo de Galicia como de la iniciativa Concertos do Xacobeo y de la Deputación de Pontevedra y Turismo Rías Baixas.