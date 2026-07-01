O novo decano de Psicoloxía da USC aposta por avanzar na especialización
Arturo X. Pereiro Rozas tomou posesión co obxectivo de reformar o plano de estudos e axilizar a «incorporación decidida das TICs e a Intelixencia Artificial»
R. S.
O profesor Arturo X. Pereiro Rozas tomou posesión este martes do seu cargo como novo decano da Psicoloxía, 35 anos despois de que a Facultade se constituíse como centro independente e máis de 50 desde que se ofertan estudos de Psicoloxía na USC. «Son xa sete as decanas e decanos que me precederon, e moito e valioso o legado que elas e eles, os seus equipos e o conxunto de profesionais da docencia e administración nos deixaron. Gracias a todas/os! Cómpre agora seguir construíndo con entusiasmo e unidade sobre o xa establecido e afrontar os novos retos», destacou Pereiro durante o acto, no que tamén participou a decana saínte María José Sampedro, e estivo presidido pola reitora Rosa Crujeiras.
O novo decano enumerou os eidos que serán prioritarios durante o seu mandato: mantemento das infraestruturas, aproveitamento das Unidades do Servizo de Psicoloxía como elementos docente-asistenciais básicos, o recoñecemento adecuado das tarefas de xestión, a dispoñibilidade de equipamento e software necesario para a incorporación decidida das TICs e a IA, a seguridade xurídica e a posta en valor do Museo de Psicoloxía. «Outros retos precisarán de menos axuda institucional e máis axuda interna», explicou Pereiro Rozas. «Entre estes retos, está o de reformar o plano de estudos e avanzar nas opcións de especialización a través dos títulos de máster. En relación con isto, será clave acordar de que xeito o TFG, e incluso o TFM, deben ser reformulados para dotar a estas materias dun sentido de comprobación real do nivel de madurez do estudantado, a adquisición das competencias profesionais básicas, mantendo o proceso de avaliación lonxe da alongada sombra da IA», engadiu.
Rosa Crujeiras
A reitora destacou que a Facultade de Psicoloxía da USC acadou ao longo dos anos «unha posición sólida dentro da Universidade, combinando unha formación de calidade, unha investigación recoñecida e unha clara vocación de compromiso coa sociedade, que se materializa a través das múltiples colaboracións con axentes alleos á universidade». Para Rosa Crujeiras isto é «unha acreditación da súa xestión, que non todos os centros posúen».
A reitora quixo tamén poñer o foco na saúde mental e en como se está a converter nunha prioridade social. «Estamos a vivir un momento no que a saúde mental e o benestar psicolóxico se converteron nun dos grandes desafíos sociais do noso tempo. O aumento da preocupación polo benestar emocional, especialmente entre a mocidade, o impacto das transformacións sociais e económicas e a necesidade de avanzar cara a modelos máis preventivos sitúan esta cuestión no centro das prioridades colectivas», explicou en relación ao papel clave que a Psicoloxía representa para a sociedade.
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