En el Outlet Área Central tenemos una de las mejores pizzas de Europa

El Outlet Área Central cuenta con una de las mejores pizzerías de Europa. Se trata de Oura Pizza, una de las cocinas que forman parte del espacio gastronómico El dieciocho, gestionada por el pizzaiolo Julio Gómez.

La prestigiosa guía 50 Top Pizza acaba de anunciar el ránking de las mejores pizzas de Europa, situando a Oura Pizza en la posición nº 14 a nivel europeo y 4ª de España. Como consecuencia de ello, Oura Pizza ofrece las mejores pizzas de Galicia. Además, ha sido reconocida con dos premios especiales: Performance of the Year y Green Oven 2026. La guía 50 Top Pizza es la mayor guía internacional y de más prestigio en el mundo de la pizza.

Ahora más que nunca, el Outlet Área Central se posiciona como un destino imprescindible para amantes de la cocina de calidad.

Estos galardones son el reconocimiento al trabajo de Julio Gómez bajo su marca Oura Pizza. La clientela puede disfrutar de sus platos en El Dieciocho, espacio gastronómico ubicado en el Outlet Área Central desde el pasado mes de diciembre.

Julio Gómez, de origen gallego, tiene una amplia trayectoria iniciada en Barcelona en 2021. Bajo la marca de Cruel Pizza fue haciéndose un hueco entre las pizzerías más importantes. En 2024 y 2025, Cruel Pizza fue seleccionada por la guía 50 Top Pizza como una de las Mejores Pizzerías Independientes de España.

En diciembre de 2025, Gómez llegó a El dieciocho bajo el nombre de Oura Pizza con un objetivo: traer a su tierra la mejor de las pizzas con una apuesta por los productos gallegos de calidad, dándole un gran protagonismo a los productos procedentes de agricultores y distribuidores locales. Más allá de la carta diaria, El dieciocho y Oura Pizza organizan habitualmente presentaciones con menús degustación en los que Julio Gómez puede explorar nuevos formatos y texturas.

Oura Pizza, en Outlet Área Central / Cedida

La próxima cita en el calendario para Oura Pizza y su pizzaiolo Julio Gómez será el 15 de septiembre en Nápoles ya que se desvelarán las 100 Mejores Pizzerías del Mundo en el transcurso de la gala 50 Top Pizza World 2026.