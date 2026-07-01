Revolución en la movilidad en el CHUS: nuevos accesos y un párking de 1.500 plazas

El nuevo párking del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) contará con 1.500 plazas. El plan aumenta en 500 la previsión inicial y sitúa la infraestructura en un edificio de seis plantas de altura situado en la parte más próxima a la Avenida Mestre Mateo. Así figura en el proyecto de interés autonómico (PIA) dado a conocer este martes por la Xunta de Galicia tras mantener la primera reunión de la Comisión de Seguimiento del protocolo de colaboración con el Concello de Santiago para la ordenación y mejora de la accesibilidad del CHUS desde su creación en agosto de 2024.

La localización del nuevo aparcamiento cambia la propuesta inicial e implica dejar libre la zona del helipuerto, al mismo tiempo que procura descongestionar el tráfico en los accesos internos del complejo hospitalario y al reordenación de los estacionamientos en superficie existentes. Mientras se desarrolla el procedimiento para la construcción del nuevo párking, la Xunta propone al Concello suscribir un convenio para habilitar 500 plazas de manera provisional en la zona sur del recinto. Según las estimaciones realizadas, al finalizar las obras, el CHUS contaría con un total de 2.500 plazas para aparcar.

Nuevos accesos al hospital

El PIA, cuya redacción está en fase de elaboración por la adjudicataria Proyfe, se articula en torno a tres grandes ejes: la mejora del sistema viario de los accesos al complejo hospitalario, la ampliación de las zonas de aparcamiento y la mejora de la movilidad interna y de la integración paisajística.

"A intención é facer un anel perimetral arredor de todo o complexo hospitalario, de tal maneira que se garantice, se incremente e se mellore a mobilidade", señaló la directora de la Axencia Galega de Infraestruturas, María Deza. Así, se contempla un nuevo acceso al noroeste del CHUS, que conecta el Periférico con la Avenida Mestre Mateo, situando esta vía como la preferente para entrar al recinto por ser la más próxima al nuevo párking. También se mejora el acceso desde la Avenida a Barcelona con una nueva glorieta, y desde el Campus Sur por la rúa Barraca.

Al margen del PIA, se actuará en A Choupana para convertir la intersección en una rotonda. Según la Xunta, este proyecto se va a entregar por parte de la consultora en este mes de julio para poder tratarlo con el concello y agilizar en la medida de lo posible la licitación de la obra al ser compatible con planeamiento urbanístico en vigor.

En lo referente a los proyectos para la integración urbana y paisajística, se acometerá una reordenación y potenciación del carácter de plaza pública y espacio peatonal del entorno del CHUS, con la dotación de zonas verdes como elementos de integración visual, acústica y de estancia.

Plazos de ejecución: al menos un año para aprobar el PIA

El plan previsto aún tendrá que esperar para verse culminado teniendo en cuenta que el PIA no estará aprobado al menos hasta el próximo verano, momento a partir del que se podrá licitar la ejecución de las obras tanto de los accesos como del aparcamiento. "A empresa consultora está traballando xa no documento, no proxecto construtivo, tanto do aparcamento como dos accesos. Polo tanto, intentaremos axilizalo o antes posible, tendo en conta que non poderemos iniciar a licitación da execución das obras mentres non teñamos aprobado ese PIA", indicó la conselleira de Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue.

Más inmediata podría ser la ejecución de la glorieta de A Choupana por no estar sujeta al PIA. Allegue indicó que esperan iniciar este verano el procedimiento expropiatorio de los terrenos. "Ten un prazo de execución aproximado de entre 9 e 12 meses, o cal nos facilitará o acceso a eses aparcadoiros provisionais que nos permitirán executar o aparcadoiro definitivo", indicó.

Raxoi hace una valoración positiva y pide "axilidade"

Según Allegue, "ao concello gustoulle este novo emprazamento e tamén esa ampliación de prazas previsibles con respecto ás inicialmente previstas". La titular de Infraestruturas consideró que la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, "debera ter asistido" a la reunión, pero aseguró que "iso non impide que a colaboración siga sendo a máxima". Sanmartín, que declinó acudir argumentando que no contaba con la información previa suficiente, aseguró que "non queremos ningún tipo de controversia sobre esta cuestión" y garantizó la colaboración de Raxoi, cuya participación en el encuentro fue a través de personal técnico.

En cuanto al proyecto, a falta de poder analizarlo en detalle, la regidora indicó que "parécenos ben" tanto el cambio de localización del párking, como el aumento de plazas, como los accesos, especialmente el de A Choupana, considerado clave por Raxoi "para mellorar a accesibilidade". También valoró positivamente el aparcamiento provisional, aunque matizó que "sabendo que ía levar tanto o proceso de licitación, igual xa podía estar feito". Por parte del gobierno local, afirmó que "cumprimos no seu día poñendo unha parcela a disposición tamén das persoas usuarias do CHUS e habendo esta opción é unha mágoa que non se fixera".

En esta línea, Sanmartín recalcó que "o proceso de construción deste aparcadoiro vai levar tempo", por lo que "pedimos que se axilice o maior posible a solución provisoria mentres o párking xa definitivo non poida ser unha realidade".